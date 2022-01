Yo apoyo a la Policía Nacional

Inicio el artículo haciendo llegar mi pesar y solidaridad a la familia del sargento Freddy Laaz, que enfrentó en Guayaquil a dos asaltantes en un cruce de balas en el que el delincuente agresor fue abatido y el uniformado quedó herido, falleciendo lamentablemente después. Me aterra el pensar que si vivía hubiera sido enjuiciado y sentenciado por uso indebido de la fuerza, como sucedió con el cabo segundo de la Policía Santiago Olmedo, sentenciado a tres años cuatro meses de prisión y al pago de indemnización pecuniaria por el supuesto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, por abatir a dos delincuentes que asaltaban a un menor de edad, en Riobamba. Y así podemos enumerar un sin número casos de policías que han ofrendado sus vidas en el cumplimiento de su deber, defendiendo a la sociedad, al igual que otro gran listado de policías que han sido enjuiciados y sentenciados, también por cumplir con su deber. ¿Hasta cuándo podemos permitir que nuestra sociedad permanezca a merced de la delincuencia común y la organizada, del narcotráfico, microtráfico y sicariato? ¿Hasta cuándo estos delincuentes tienen mayores ventajas y protección de los organismos de justicia, que los policías o ciudadanos en general?

El empleo de la fuerza por los agentes y autoridades del orden jamás puede ser progresivo ni proporcional, siempre debe ser inmediato y mayor. El uso progresivo y proporcional hace que el delincuente actúe bajo protección y sobreseguro de que no le va a pasar nada. Ya lo dijo alguna vez León Febres-Cordero: A los terroristas y criminales no se les da ministerios, se les da bala. Sabemos que las decisiones jurisdiccionales de los jueces en sus sentencias son autónomas e independientes, pero eso no puede ser patente de corso para abusos, absurdos y atrocidades jurídicas que, bajo el simple análisis y entendimiento de estudiantes de derecho y ciudadanía, son amañadas y contrarias a la ley. Unámonos todos en una gran cruzada nacional de defensa de nuestra seguridad interna, mediante el apoyo a la Policía Nacional. Yo apoyo a la Policía Nacional.