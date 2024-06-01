Roberto Passailaigue: Retroceso en el sistema educativo

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Antes de las reformas del Sistema Nacional de Educación dispuestas en el Gobierno de la revolución ciudadana RC, todos quienes estudiamos escuela y colegio pasábamos por tres evaluaciones parciales y una final, en las que, si no se alcanzaban los puntajes requeridos había dos exámenes, los de suspensos y aplazados; y si el aprendizaje era deficiente, el estudiante tenía que volver a repetir el proceso de enseñanza para ser promovido al año siguiente. No existía ni existen personas con traumas o problemas psicológicos, por haber repetido un año de aprendizaje.

Anteriormente las calificaciones de las evaluaciones se efectuaban sobre 100 puntos, luego se redujo sobre 20 y después sobre 10 puntos. Las calificaciones mínimas para ser promovidos en cada asignatura o materia, según el sistema de puntajes, era de 70, 17 o 7 puntos.

Ante el aumento de repitencia por la falta de aprendizaje del estudiante, el gobierno de RC no encontró mejor manera de solucionar el problema, que bajar la rigurosidad académica al sistema de estudio mediante el facilismo y la reducción del rendimiento estudiantil.

Con las reformas ya no se requería obtener 7 puntos en cada materia, sino solo en las 4 materias del tronco común: Matemática, Lenguaje y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y en las demás materias, se efectuaba un cómputo de todas las notas obtenidas, para llegar al puntaje de 7 como mínimo y aprobarlas en bloque.

Después, se dispuso que el cómputo de todas las materias juntas deberían llegar al mínimo de 7 puntos, de tal manera que, si en las 4 materias del tronco común reprobaban con 4 puntos cada una, pero en el cómputo general sacaba 10 puntos en educación física, dibujo, canto y música, y obtenía 8 puntos en cuatro materias más, sumando el total de 88 puntos, que divididos para 12 materias del currículo, resultaba el promedio de 7.33 puntos, con lo que aprobaba el año, sin tener los conocimientos básicos de las materias del tronco común. Aparte, tenía tres exámenes para mejorar notas, incluyendo uno de gracia que rendía cuando ya estaba en el curso superior. (Continúa)