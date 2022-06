Poder visible

En su edición de agosto 12/2017, diario El Telégrafo -no precisamente un medio privado- destaca el titular “Pareja Yannuzzelli vuelve al país para cooperar con la justicia”. Y “sin condicionamientos”, como hábilmente informó a la prensa el “hábil” gestor del regreso de Pareja, alias “compadre lindo”. Bueno, no tan hábil, sino mentiroso, pues lo engañó descaradamente: mientras cruzaba cándidos tuits con el presidente anunciando el regreso como un “logro” del régimen, alistaban la sucia mazmorra donde planeaban enclaustrarlo. Porque la buena noticia era que luego de una estrategia mediática emprendida por Pareja, en la cual había difundido la información concerniente a los atracos en la petrolera estatal, venía a entregársela a la Fiscalía. “El que ha manejado …todo Petroecuador es Glas Espinel”; “el 26 de septiembre recibí algunas llamadas para que saliera del país”; “Calvopiña manejó al menos 60 mil millones de dólares” dijo. Y al referirse a la labor de Glas en los sectores estratégicos afirmó: “todo donde ha estado él, ahora tiene problemas de corrupción”. En el episodio 17 de sus CapayaLeaks añade: “Si Correa dice que existe sobreprecio en la refinería, el culpable sería Glas”. Y luego: “Se me prohibió hablar en Ecuador de lo que ahora estoy hablando aquí”.

Si usted fuera el fiscal… ¿hubiera investigado esto lector? Porque la Fiscalía tenía el caso “soñado” para realizar su investigación. La pregunta es… ¿por qué mantienen callado a Pareja hace 5 años sin que la Fiscalía investigue la valiosa información que posee?

Y el -ahora ya visible- poder de Glas, se traduce en otro payasesco hecho digno de un circo: su ‘habeas corpus’ declarado NULO por incompetencia del juez y por falta de citación al procurador, “sigue vivo”. Aún se tramita en otra jurisdicción.

La teoría de las nulidades es universal: lo nulo ya no existe jurídicamente. El destino del expediente era el archivo. Ni una coma escrita ahí tiene valor legal. Que descaradamente lo tramiten en nuestras narices, igual que el inaceptable amordazamiento de Pareja, prueban una vez más, el inmenso poder de Glas. Pobre país.