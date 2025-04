Roberto López Moreno: Carta a un joven indeciso

Perdona el tuteo, pero te hablo como lo haría con uno de mis nietos para evitar que arruines tu futuro. Solo soy un anciano y ya no tengo mucho que perder. Cuando tienes más de 70, un nuevo día solo es un golpe de suerte: puedes amanecer muerto en cualquier instante. Pero tengo claro lo que una banda de criminales ahora disfrazada de ‘políticos’ le hizo a tu país y te lo quiero contar. ¿Sabes por qué? Porque tienes una vida por delante. Y hay un chico o una chica esperando por ti para formar una familia y construir una vida juntos en un país maravilloso. Un país asolado por las bandas de sicarios y vacunadores porque personas buenas como tú les creyeron y votaron por ellos. Yo lo conocí cuando era un país seguro, antes de que lo destruyeran y por eso te quiero contar lo que pasó.

¿Tienes miedo de andar por tu barrio? No era así. Eras solo un niño cuando abrieron las fronteras con una mentira llamada ‘ciudadanía universal’, escrita en un auténtico plan de negocios al que le pusieron Constitución. Redujeron las penas, indultaron a las mulas del narcotráfico, suprimieron el pasado judicial para que -aún luego de cometer muchos delitos- fueran liberados por abogados ‘garantistas’ que sobornan a jueces sin conciencia, creando una zona segura para producir y exportar droga en un país que antes no lo hacía. Además idearon un mercado interno con su tabla de consumo. Así no sólo creaban la demanda, sino que presionaban la oferta. Fue como decir a los carteles mexicanos y albaneses: ‘Hey, vengan a Ecuador que ya es de ustedes. Tienen asegurado el mercado interno y un lugar para producir y exportar sin molestias’. Así le entregaron tu país al narcotráfico. Y claro, vinieron las disputas por el ‘territorio’. Cada banda pelea su zona de trabajo a balazo limpio y por eso te encuentras en medio de la calle cuando se arma la balacera. Por eso murió tu mejor amigo y las madres lloran en tu barrio. Por eso no tienes trabajo, porque nadie invierte en un país así. Para eso luchan ellos, para defender su negocio a costa de tu vida.

Por eso no puedes equivocarte. Por favor... no les des tu voto.