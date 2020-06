La mentira antifederalista

El predominio de la forma unitaria de Estado no es otra cosa que la historia de la manipulación y la mentira para no perder el poder central.

La falacia ancestral y la más difundida de todas es que el Estado unitario representa la firme, sólida e indisoluble “unión” de todos los ecuatorianos. Y que -como todos nos amamos- quien se opone a esa férrea -pero falsa- “unidad” es el prototipo del antipatriota.

-Hay que estar “unidos”. Ecuador es un solo país. -Pero… me pregunto yo… ¿acaso los Estados Unidos de América, Brasil, Argentina o Alemania se han desunido porque son federales? ¿Se han separado convirtiéndose en varios países?

Todo el lío, como siempre, surge del desconocimiento. Así que no queda más que recurrir a lo conceptual y despejar la mentira. Unitario no viene de “unión”. Ni amorosa, ni política. Ni de una falsa hermandad y solidaridad nacionales, más truchas que billete de a tres. La palabra “unitario” en su sentido jurídico-político y no en el coloquial, debe su origen al concepto de unicidad, que según el diccionario de la RAE significa “cualidad de único”. Y ya aplicado a la forma de Estado, significa un solo gobierno y una sola legislación para todo el territorio nacional.

Es como la preñez: no se puede estar “un poquito” embarazada. Estás o no estás. El Estado unitario es lo mismo. Si hay un “único” gobierno es Estado unitario. Si hay varios gobiernos, es federal.

Ahora bien, veamos qué es lo que tenemos en la “maravillosa” Constitución del Ecuador. El artículo 1 define al Ecuador como un “Estado unitario”. Es decir, un Estado con un solo gobierno. Pero… ¡oh sorpresa!… desde el artículo 251 hasta el 269 nos cuenta la mentira de los múltiples “gobiernos autónomos descentralizados”. ¿Tonces… somos unitarios o federales? ¿Unitarios con 1.449 gobiernos? ¿Un “poquito” embarazados? Y… ¿a quién gobiernan? ¿Qué decisión de gobierno toma una junta parroquial? Adefesiosos. Esta es la mentira construida por el convicto belga para hacerle creer a un poco de tarugos que eran “gobiernos autónomos”. Ya está de “dar arreglándola”… ¿no les parece?