¿Quién manda aquí? ¿La Corte o el presidente? La negativa de las 2 primeras preguntas de la consulta pone sobre la palestra el tema del poder presidencial. Porque un sistema político se define por la forma en que está constitucionalmente diseñado el reparto del poder. De “cuánto” poder dispone el presidente para gobernar.

Con la Constitución/98, el presidente podía consultar lo que le saliera del forro, sin tener que pedirle permiso a nadie:

“El presidente de la República podrá convocar a consulta popular en los siguientes casos: 1. Para reformar la Constitución, según lo previsto en el artículo 283; 2. Cuando, a su juicio, se trate de cuestiones de trascendental importancia para el país, distintas de las previstas en el número anterior”. El art. 283 establecía un plazo para que el Congreso autorizara, luego del cual -si no lo hacía- el presidente podía proceder con la consulta. Es que una consulta, es un acto de gobierno. La negativa de la tremenda corte es la prueba de que el poder de Gobierno se ha reducido a su mínima expresión. Da risa que luego de 15 años sigan hablando de “hiperpresidencialismo”.

Además, el presidente podía reformar la Constitución, cosa que no puede hacer hoy debido a las aldabas que puso el mamarracho prófugo en Bélgica.

La 1ra. pregunta es otra muestra de la pérdida del poder presidencial: se refiere a los Estados de Excepción que la tremenda corte -otra vez- tiene que autorizarle al presidente. ¿Era necesario esto? No, para nada. Porque desde que el mundo es mundo, el control de los Estados de Excepción es político, no judicial. Lo hace el Congreso, no las cortes.

Otra vez, la Constitución/98 así lo establece. En la Constitución argentina es igual. Se hace con acuerdo del senado. Y en la española, lo mismo: el presidente no tiene que pedirle permiso a ninguna corte para declararlo. Nuestro sistema está mal. Apesta.

¿Puede el presidente recuperar el poder de Gobierno? Claro que sí. Pero no parece interesarle. Seguirá pidiendo permiso a la Corte para gobernar hasta el fin, en vez de resolver todos sus problemas poniendo en vigencia la Constitución/98.