El gobierno colombiano denuncia que el terrorismo está tras la guerrilla urbana que ataca a su fuerza pública creando el caos. Terrorismo que antes se ensañó con Chile y Ecuador. Nos encontramos ante una estrategia continental desestabilizadora, promocionada descaradamente e implementada a vista y paciencia de todos, que además no podemos impedir. ¿O acaso desarrollar el “plan estratégico de desestabilización post pandemia”, organizando a la gente contra el sistema, adoctrinádolos en la lucha de clases, sembrando infiltrados de izquierda en las instituciones para destruir empresas “que pasarán al poder del pueblo” mediante el reparto de propiedades, es el guión de la última película de Disney y no sedición y terrorismo? Verifíquenlo ustedes mismos, leyendo los 20 puntos definidos por el Foro de Sao Paulo el 31/08/20 en el sitio web https://www.lalinternaazul.info/2020/09/06/20-puntos-del-foro-de-sao-paulo/

De ahí que la pregunta no sea si puede volvernos a pasar, sino… qué vamos a hacer cuando nos vuelva a suceder, pues aquí somos tan originales que hemos creado la “impunidad de rebaño”: siendo delito el terrorismo, quienes hacen su apología pueden ser elegidos. ¡De Ripley! Encima, Correa los consideró “grupos beligerantes” de arcángeles, no terroristas. Por eso el reto es… ¿cómo evitarlo? Y la respuesta es que una reforma constitucional para suprimir el Cpccs no nos va a salvar. Aún estamos a tiempo de consultar con la Constitución del 98, una reforma que diga: “Condena del terrorismo. El Ecuador es un territorio de paz que condena toda forma de terrorismo, guerrilla, narcotráfico o la adhesión a foros o cónclaves ideológicos internacionales que los promuevan. La violación de este precepto y cualquier otra forma de relación del Gobierno o de las agrupaciones políticas con dichas actividades, dará lugar al enjuiciamiento penal por traición a la patria y el impedimento de terciar en las elecciones”. Así la delincuencia disfrazada de “ideología” no podrá ir a la Asamblea. Es que... en una sociedad civilizada, la delincuencia organizada no es elegible para un cargo público.