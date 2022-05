“Si tengo que volver a la cárcel... volveré a salir porque soy inocente", dijo Glas. Miente. Tiene dos condenas por choro. Su argumentación es falsa. De ahí que ser un genio de la argumentación no es suficiente. Todo argumento puede ser falso. Y como los "argumentadores constitucionales" tienen el poder de decidir sobre nuestras vidas, resulta peligroso que ignoren la materia. Lo terrible: quienes integran la CC están ahí en su mayoría por ser maestros en Teoría de la Argumentación. ¿Es que argumentar sobre lo ignorado produce conclusiones correctas? Y es claro que desconocen la materia, pues desde que el mundo es mundo un Estado es un pedazo de tierra con un pueblo que se autogobierna para no matarse entre ellos. Eso define tres elementos inmutables que constituyen todo Estado: territorio, pueblo y gobierno. Esos son los "elementos constitutivos del Estado". (Larrea Ramiro, Derecho Político, p. 173). Pero quienes petrificaron la Constitución impidiendo alterarla, sabían que prohibir todo cambio parcial referente al gobierno era demasiado visible. Y que si lo escondían en la frase "elementos constitutivos del Estado" no lo veríamos y permanecería oculto como hasta ahora. Es que... si no se puede alterar nada atinente al gobierno... ¿qué enmendamos? El estatuto de la Asociación de Gabinetes de belleza? Cuando los genios de la argumentación de la CC dicen "dado que para la actual CC el carácter y elementos constitutivos del Estado no se circunscriben únicamente a características..." es claro que no tienen NPI de lo que hablan, ya que pueblo, territorio y gobierno constituyen los Estados desde siempre, al margen de lo que "para la actual corte" sean, pues no es una cuestión de opinión. Además, son elementos, no características. Y como no saben, cambiaron el art. 89 de la Constitución y Glas y JR salieron libres. ¿Y si JR -asesino con dos condenas- mataba a alguien, hubieran asumido su responsabilidad? ¿O nos hubieran dicho lo que ya dijeron: que a ellos nadie les dice nada?

-Pero... ¡hay que cambiar estos jueces!

-Las enmiendas parciales están prohibidas. Solo una Constituyente puede.