Federalismo como forma de control

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La corrupción se encuentra inseparablemente ligada a la impunidad. Sin ella no existiría. De igual manera, se liga a la ausencia de control estatal en todas sus formas.

Si la legislatura controla políticamente la acción del gobierno, pero una tracalada de legisladores convierte el derecho a la salud en un atraco, el control político anda “por las patas de los caballos”.

Si el convicto belga “construyó” una imaginaria refinería sin tener el informe financiero con la partida presupuestaria, no existía financiamiento para la obra. Entonces... ¿ por qué se rellenó el terreno a un costo “Dubai style”? ¿Qué hace la Contraloría? Menos pregunta Dios y más perdona. El control administrativo de la Administración Pública es un chiste.

El “judicial review”, o control judicial sobre la acción del gobierno es lo mismo. El convicto belga fue condenado a 8 años y el solitario George solo a 6 por llevarse en peso medio país, mientras el joven que hurtó un celular (un Nokia, de los turritos, de cincuenta latas) tiene una condena de 9 años. Un juez venal libera al jefe de Los Choneros invocando el “principio de favorabilidad” (burrada que no existe. Lo que hay es un precepto de excepción al principio de irretroactividad de la ley, según el cual se aplica la ley más benigna en caso de duda… ¡payasos!).

Es decir que los controles “horizontales” del poder sobre sí mismo, no sirven para maldita sea la cosa. Y ahí es donde entran los “controles verticales”, realizados por la sociedad sobre el poder, mediante la forma federal de Estado. Esta no es pues, la simpática ocurrencia de unos sediciosos, sino la forma en que la ciudadanía se ubica al lado del poder para controlar lo que hace. Es la gente de las localidades que no tiene para tomar un avión a la capital la que sabe dónde se encuentran las 5.000 pistas clandestinas para el narcotráfico y la que conoce las caletas y ensenadas por donde sale y entra la droga al país, y no un burócrata sentado en un escritorio a 2.800 m de altura.

Por eso la pequeñita Suiza es federal desde el año 1291. Es que… aunque no guste, el federalismo funciona. Quizás por eso es que no gusta.