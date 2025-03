Roberto López: El esquema Ponzi-rrea

Según expresó Walter Spurrier, la entrega del campo Sacha a PDVSA durante ‘la década robada’ fue nociva: a cambio de chatarra entregada por la petrolera venezolana, el país entregó el 30 % de ‘la joya de la corona’.

Además, la finalidad de asociarse con PDVSA fue insólita: el impulso de una ‘estrategia integracionista entre Ecuador y Venezuela’. ¿Se contrata para hacer ‘amiwis’ o buenos negocios para el país? ¿Qué clase de justificación es la ‘integración’ [la espada que camina por América Latina] en un esquema de negocios en el que prevalecen las condiciones de la negociación y no los afectos o desafectos?

Lo de fondo: ¿cuál fue la inversión de PDVSA? Un esquema Ponzi. ¿Qué es esto? Un fraude en el cual se paga la ‘inversión’ con el dinero ajeno. ¿Cómo lo hicieron? Simple. Crearon la compañía Río Napo con el 70 % de participación de Petroecuador y el 30 % PDVSA. Así cada uno asumía porcentualmente la obligación de la inversión estimada en $ 1.000 millones para aumentar la producción.

La trampa: PDVSA entró a beneficiarse automáticamente del 30 % de la producción existente de 45.000 barriles diarios de petróleo, que era la producción en el 2010. A 100 dólares -precio a la fecha- los 13.500 barriles diarios correspondientes a PDVSA le dieron los $ 1.350 millones de su inversión porcentual.

- Calla. ¿Y los $ 440 millones iniciales?

-Calla tú. Se fueron en los aviones.

Otra justificación para ser ‘pana’ de PDVSA era su supuesta experiencia en servicios a la industria petrolera. La mentira: la estatal petrolera no tenía experiencia en servicios. El bochornoso final: Super/Cías. declaró inactiva a Río Napo por no presentar balances. Pero el gobierno ecuatoriano nunca necesitó la supuesta inversión venezolana para aumentar la producción en 25.000 barriles diarios, pues en esa época nadaba en plata. Conclusión: el esquema Ponzi-rrea fue para regalar nuestros recursos a su ‘pana’. No contrató para favorecer los intereses de Ecuador, ni siquiera los de Venezuela, sino los de su ‘amiwi’. Traicionó los intereses de su país. ¿Y se atreve a pretender gobernarlo otra vez por interpuesta persona?