Pabel corrompe la campaña

Campaña electoral con plata pública. Con toda la jeta del mundo. No es ninguna novedad: se llama correísmo. Lo único nuevo, aquí, es el recién llegado: radio Municipal de la capital de la República, emisora de quiteñidades, saltashpas, aires típicos, ligas barriales y noticias de la comunidad de toda la vida, hoy convertida en agente de propaganda de la candidatura de Luisa González con una naturalidad que deja boquiabierto, de veras, porque los supuestos periodistas y conductores a cargo de la operación se comportan como si realmente los intereses de su partido y los de la sociedad a la que dicen servir coincidieran en todo como ni calcados. Y como si dicha coincidencia fuera tan obvia, tan evidente para cualquiera, que hasta los quiteños que no votaron por Luisa, los quiteños de cualquier tendencia política de cuyos bolsillos salen los impuestos con que se financian los salarios de quienes conducen el programa, no pudieran sino rendirse ante la evidencia.

‘Aunque no esté de moda’: programa de estreno en la radio pública del Municipio de Quito. Un espacio de propaganda ideológica que no se avergüenza de serlo. Ni lo disimula. Que toma al partido político del gobierno del alcalde como el horizonte luminoso hacia el que caminan todos los pueblos de la tierra. Otra vez: por la jeta. Según risueño anuncio de Pabel Muñoz, que ya empezó reproduciendo las sabatinas (aunque sea los lunes) y que no deja de esforzarse pese a su adusta catadura, menos carismática que un nabo, se trata del primer paso para “modernizar” la programación (las comillas son suyas).

11 de septiembre: con la conmemoración de los cincuenta años del Golpe en Chile arranca la andadura de este “modernizador” nuevo programa de catequesis política para consumo del rebaño. “Para nosotros -despacha confusamente su conductor, Santiago Aguilar Morán- es una grata coincidencia que este triste suceso también marque el inicio de esta, que es también una forma de abrir las grandes alamedas”. Gratificado en la tristeza, ‘Aunque no esté de moda’ es un programa de derrotas: desde aquella, histórica, de la Unidad Popular en Chile, donde “la burguesía no tuvo piedad de boicotearse a sí misma, de boicotear al país” para preservar su poder económico y simbólico, hasta la más dolorosa (por lo cercana), la insoportable derrota de la revolución ciudadana en Ecuador, donde “las burguesías, las élites amplificadas por los grandes medios fueron boicoteando este país hasta llevarnos a lo que vivió Chile en el 73: un escenario de terror”. Porque “las burguesías” (en plural, como las culturas y los piojos) son capaces de crear terror. Y porque Lasso es Pichochet sin atenuantes. ¿No es evidente?

Para que lo certifique invitaron a Ricardo Patiño, “un exiliado de este sistema que lo persiguió terriblemente, tal como pasó en Chile después de que se abrieran de a poquito las grandes alamedas”. Con él conversaron los jóvenes conductores, sobre cómo la recuperación de “la justicia, el progreso, la estabilidad y la paz” depende del triunfo de Luisa González; y cómo los errores que cometieron durante el correísmo no los volverán a cometer, en especial esa falta de “voluntad de poder” que los llevó a descuidar... ¡el control de los medios!

A la estrategia de propaganda partidista financiada con plata pública (un caso de corrupción pura y dura, si se lo considera con atención) se ha sumado, con entusiasmo digno de mejor causa, el alcalde Pabel Muñoz. Tras los pasos de radio Pichincha, del Consejo Provincial de Pichincha, que viene haciéndolo por años, y el ejemplo de Orlando Pérez, ese señor que estudió periodismo en Cuba, que es como estudiar oceanografía en Bolivia. Nunca un alcalde de Quito tuvo peores compañías.