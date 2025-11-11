Rafael Oyarte | ¿Cheque en blanco?

Yo voté NO en 2008 en el referéndum que ratificó popularmente la actual Constitución. Lo hice porque el texto era abiertamente deficiente, con múltiples contradicciones y disposiciones propias de una bonanza económica que, por factores externos como el alto precio del petróleo en aquel entonces, nos permitía normas que hacían que desde las arcas públicas se financien campañas electorales a costa del resto, y con la creación de múltiples órganos con funcionarios muy bien pagados, y con derechos proclamados que en la realidad son sometidos a la ineficacia del sistema de garantías, con la notable excepción de los casos de agenda. Es curioso que una Constitución que dizque es ‘hiperpresidencialista’ impida a quien no tiene mayoría parlamentaria llevar a cabo un gobierno medianamente posible.

Lo que se hará el 16 de noviembre será votar para que se reúna una asamblea constituyente que apruebe un ‘proyecto’ de constitución, y no una ‘constitución’, pues lo que salga de ese órgano será sometido a referéndum ratificatorio, por lo que si ese ente aprueba otro bodrio como el de 2008, votaré que NO. Por eso me llama poderosamente la atención que haya gente que se opone al plebiscito del 16 diciendo que la nueva constitución negará derechos, establecerá una autocracia, eliminará garantías y el más largo etcétera de un texto que no existe. Y no existe porque no hay, siquiera, una constituyente electa. Es que el presidente debe decirnos qué dirá esa constitución. ¿Cómo puede hacer eso si el proyecto debe ser elaborado por un órgano que aún no se elige y que ni siquiera se ha convocado? No se debe olvidar que el ‘proyecto’, para ser sometido a referéndum ratificatorio, debe ser aprobado con las 2/3 partes del total de constituyentes. No con mayoría absoluta (50 % más uno del total de la asamblea), sino por 67 % de sus miembros. Y si no lo hace en plazo (6 meses más 2 de prórroga), el ente se disuelve.

Si está en contra de que se convoque una constituyente, vote NO y listo. Y explique que nos debemos quedar con una Constitución mal hecha, elaborada por extranjeros y un grupo de alzamanos, a la que hay que respetar en todas sus partes y no solo en la que a los dueños de la verdad les gusta. No es aceptable que de esta Constitución haya normas tan mentirosas que no existen: ¿a quién se le ocurrió poner en su texto que el matrimonio es entre hombre y mujer, para que luego una Corte nos diga que somos brutos y que donde señala eso, en realidad no lo dice?