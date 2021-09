Perfeccionemos la ilustración

Hace unos meses recibí de un querido amigo el libro En defensa de la ilustración, de Steven Pinker. El libro es una fantástica reflexión sobre los avances de la humanidad en casi todos los aspectos medibles y su vinculación a lo que él describe como la ilustración. La reflexión conduce a que el gran impulsor de esta evolución es la ciencia, la razón y en definitiva la verdad. Leí el libro en medio del proceso de elecciones para convencionales constituyentes en Chile. Un país que objetivamente tenía el mejor desarrollo relativo de la región, la mayor transparencia institucional, la mayor seguridad ciudadana, la mayor tecnificación agrícola, una de las monedas más estables, una justicia creíble, una prensa que admitía la diversidad de expresión, un buen sistema tributario, un país que redujo de manera sustancial la desigualdad (técnicamente medida a través del índice de Gini), tan solamente por citar ciertos indicadores. Ese país en las urnas dio un paso al vacío, promoviendo la construcción de una Constitución que parece borrará gran parte de ese avance. Como lo describía el brasileño Reinaldo dos Santos, un pueblo que alegremente elevó una mano en puño para buscar un cambio en las urnas, y que quizá en el futuro extienda la otra mano para pedir caridad por un sistema que lo destrozará.

Hago referencia a Pinker en esta columna porque a pesar de que abundante evidencia, no solo sobre la situación de Chile sino también de la de otros países de la órbita izquierdista, señalaba luces de peligro en el precipicio, el votante decidió pararse en el borde y saltar. Me he preguntado cien veces ¿por qué? En economía hay algo que se llama la falacia de Composición, cuyo inverso es la falacia de División. Lo que esta última ilustra es la inferencia de que “algo es verdadero acerca de las partes individuales de un conjunto porque es verdadero en todo el grupo”.

Hay sobrada evidencia de que Ecuador ha avanzado en muchos aspectos e indicadores globales, pero tenemos que mejorar la realidad de muchos sectores importantes, por ellos y para no acercarnos al precipicio en cuatro años.