¿Solo crédito barato?

Hoy que estamos en campaña presidencial, la mayor parte de los candidatos hablan del campo, de volcarse al campo, de que lo apoyarán y darán crédito muy barato. Hacen propuestas tan imposibles como líneas del 1 % anual y plazos de 30 años, y otras maravillas. Es intuitivo pensar que el crédito muy barato es la solución para activar la producción, pero en temas rurales las cosas no son tan simples como crédito barato. Tomemos unos pocos ejemplos: de qué serviría tener crédito barato si no es posible movilizar la cosecha por falta de vías vecinales. En India, basado en los estudios de Abhijit Banerjee, las malas vías de acceso agregan al consumidor final (sin que se beneficie el productor), hasta un 25 % del precio final de un producto. ¿De qué le sirve a un productor agrícola tener crédito a bajo costo si cuando debe vender su producto los precios se han desplomado por las deficiencias de comercialización interna o falta de acceso a mercados externos? La falta de integración hasta el consumidor final destruye al productor cuando los productos son perecibles. Sin embargo, para que haya integración deben existir economías de escala en la producción, y con el alto grado de fragmentación de la tierra fruto de dos reformas agrarias absurdas que hemos tenido, esto no es posible sino a través de asociatividad. Pasando al tema de la propiedad de la tierra; si se preserva el modelo de propiedad comunitario de una gran cantidad de tierras agrícolas en la Costa principalmente, no será posible hacerlas producir eficientemente, aunque se le dé todo el crédito al menor costo.

Como los ejemplos anteriores pudiéramos mencionar conocimiento de producción, uso de tecnología, manejo de mecanismos de cobertura de precios, logística, cadena de frío, calidad de semillas, etc., etc. Estimular el crédito agropecuario artificialmente barato, tal como lo describe Claudio González Vega en un profundo estudio de investigación, produce un efecto de “redistribución al revés” si no es temporal y con otras medidas complementarias de estímulo, que son mucho más importantes. ¿Fácil?, no, pero posible.