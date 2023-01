Votación complicada

En el Ecuador el voto es obligatorio, hubiese sido saludable en la Consulta Popular una pregunta que se refiera al voto facultativo, libre, más democrático. Muchos acuden a votar no porque realmente desean apoyar alguna candidatura, lo hacen por cumplir una obligación legal y tener un certificado indispensable para trámites administrativos.

Es errado sostener que obligar a votar a los ciudadanos refleja mejor el criterio político del conjunto de la sociedad, lo que se engendra es la posibilidad de que un candidato hábilmente aproveche la falta de formación ciudadana para persuadir al votante de que lo apoye. Después de las elecciones muchos no recuerdan por quién votaron, por qué lo hicieron y quién los representa en una determinada función pública.

Las próximas elecciones del 5 de febrero de 2023 están recargadas y obligarán al votante a sufragar de una manera ligera, sin la debida reflexión; así se pronunciarán sobre las preguntas de la Consulta Popular. Esas respuestas tendrán un indiscutido componente político. El Gobierno querrá reivindicar que la votación por el sí significa un apoyo a su gestión, la oposición pedirá votar no en rechazo al Gobierno. Aspiro que se vote sin esas consideraciones políticas, pensando en el interés del país.

En mi opinión las preguntas no contribuyen a fortalecer la gobernabilidad ni la institucionalidad, son preguntas tibias. A manera de ejemplo, se debió consultar si se quería la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que no ha justificado su existencia, o si se desea un parlamento bicameral, o una pregunta más radical sobre depuración de movimientos políticos que debieran desaparecer si no cuentan con un respaldo superior al 3% de votación nacional, provincial o cantonal, según el caso, para que los elegidos tengan representatividad.

También se votará desaprensivamente por los nuevos miembros del CPCCS, será una elección en modo ruleta. La gran mayoría desconoce a los postulantes y cuáles son sus merecimientos para confiar en ellos. Habrá más conocimiento en la elección de autoridades seccionales. Ojalá se acierte.