El campeonato Mundial 2022

Al gran Pinocho todos lo conocemos. Personaje de la literatura italiana, aún no es claro si fue escrito para pequeños o para grandes. Carlos Collodi fue su creador. Es una historia cruel. Pinocho es un timador. Un personaje que falta a la verdad, que miente.

Dentro de la psicología se han clasificado diferentes tipos de mentirosos: (i) Mentiroso natural; (ii) Mentiroso ocasional; (iii) Mentiroso frecuente; (iv) Mentiroso profesional; (v) Mentiroso compulsivo; (vi) Mentiroso descuidado; (vii) Mentiroso blanco; y (viii) Mentiroso sociópata.

Pinocho se llena de malas compañías. Pero siempre lo acompaña el fiel Pepe Grillo. A Pinocho le crecen orejas de burro y desciende al infierno propio. Después, arrepentido, busca a su abuelo y lo salva de la ballena. Cambia.

Hoy los hechos generan duda acerca de la existencia global y regional de algunos Pinochos en el campeonato por el control mundial.

Desde Rusia se promete el desarrollo de un mejor ser humano, pero por otro lado están en la guerra con Ucrania, que retrasa los barcos con granos para parte de la población mundial. La verdad es que quieren conquistar un territorio ajeno y asegurar que a su lado la OTAN no cuente con bases militares. El hambre mundial no les importa.

En EE. UU. insisten en ayudar internamente a los menos favorecidos, pero al mismo tiempo presionan los mercados mundiales participando en disputas territoriales en otros continentes, que influyen en los precios de los bienes y servicios del mundo. La verdad, tratan de no perder el control mundial individual que anda bastante embolatado.

En China es nombrado por tercera vez consecutiva un mandatario. Fue sorprendente ver cómo de un recinto se expulsaba a empujones al expresidente del Congreso Chino, quien estaba sentado al lado del XI Jinping, ante la mirada esquiva de todo el auditorio. Claro ejemplo de lealtad imperativa a todos sin lugar a dudas o llega la carpeta roja. La verdad es que China quiere ser la primera potencia del mundo, quiere recuperar Taiwán y no tener fisuras adentro. Nada más le importa.

Por nuestra región la cosa no es diferente. Los planes de gobierno prometidos en campaña en los países son verdaderamente imposibles de cumplir. Debe existir una consecuencia al incumplimiento en el plan de gobierno por parte de mandatarios locales y nacionales elegidos. No se trata de crear escritos de promesas que no tienen respaldo en el presupuesto público. Los mandatarios no pueden engañar desde antes de ser elegidos. Se trata de planificar un país para los próximos 30 años y definir cómo será el ciudadano nacional en ese instante de cara al mundo globalizado y nacional. Cuáles serán sus características. De resto son gobiernos sin verdad acerca del desarrollo humano, impulso educativo, competitividad empresarial y la ganancia de una nación.

La mentira es motivada por la conveniencia. De acuerdo a lo que convenga se cuadra la narrativa que valida una historia. Cada uno debe reconocer su propio Pinocho (conveniencia). Ser su propio Pepe Grillo (asesor). Salvarse de la Ballena (reinventarse).

Viene el Campeonato Mundial de Fútbol. Arriba Ecuador. Momento de amigos y familia. Ojo con el licor, porque los borrachos siempre dicen la verdad.

Otra cosa: The Meters. Grupo de los 70. Funk & Soul.