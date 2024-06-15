Mauricio Velandia | Planificación de la economía ecuatoriana 2024

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Irene tuvo dos hijos. Uno de ellos estudia hoy en la Universidad de Pekín, en la carrera de sistemas de computación. Irene viene de una tradicional familia occidental que vive en Suramérica, la cual ahora le apuesta a la educación oriental en la formación de su generación con ayudas y becas. Son usuales las referencias que ahora su hijo hace a nivel de ciencia, tecnología y desarrollo. Su carrera la toma de forma híbrida. Al nativo digital se le permite todo.

Esta semana tuvo desarrollo ExpoIndustrias en la ciudad de Guayaquil. Se reporta un gran interés en los asistentes acerca de qué pasa en la ciencia y tecnología del mundo y al parecer la atención se centró en el mercado chino. Eventos como ExpoIndustrias no pueden ser desaprovechados. Una feria comercial es un evento en el que empresas exhiben y promueven sus nuevos productos para exportar e importar. Pero el atractivo mayor son las conferencias, seminarios y talleres con expertos que comparten con el público asistente conocimientos y mejores prácticas.

Asistiendo a esas ferias se puede concluir, de forma tácita, que el viejo orden mundial científico dominado por Estados Unidos, Europa y Japón está llegando a su fin. Duro decirlo: China es ahora el referente, así no tenga muchos premios Nobel en su cabeza. Por ejemplo, científicos chinos han descubierto un gen que cuando se elimina aumenta la longitud y el peso de los granos de trigo, otro que mejora la capacidad de cultivos como el sorgo para crecer en suelos salados y uno que puede aumentar el rendimiento del maíz. Esos resultados ayudan a encontrar soluciones para la seguridad alimentaria de todos. En 2013, EE.UU. produjo la mayoría de artículos investigativos de primer nivel, se dice que en 2022, China ya había superado a todos en la producción de esos artículos especializados. A principios de este mes, la nave espacial robótica china Chang'e-6 aterrizó en un gigantesco cráter en la cara oculta de la Luna, recogió algunas muestras de roca, plantó una bandera china y partió de regreso a la Tierra. Será la primera misión que traerá muestras de esa cara de la Luna. Ahora hay seis universidades o instituciones chinas entre las diez primeras del mundo científico. Ya se oye hablar de la universidad de Shanghai, Zhejiang y Pekín, a la par que de Cambridge, Harvard y Eth Zurich. La Universidad de Tsinghua es ahora la universidad de ciencia y tecnología número uno del mundo. China logró esto en una generación.

Pues bien, Ecuador goza de un acuerdo comercial de libre comercio con China. Un acuerdo de libre mercado tiene como objetivo eliminar o reducir barreras comerciales, tales como aranceles, cuotas y restricciones para facilitar el intercambio de bienes y servicios entre las partes involucradas, así como buscar ayuda académica o de investigación o capacitación. Que no nos ocurra lo que pasó en Perú, que desde el año 2009 firmó con China un acuerdo de libre comercio y podría estar con otra suerte en ciencia y tecnología si hubiera aprovechado esa ventaja regional. Se durmió. Y camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

La planeación económica es un proceso bajo el cual los gobiernos y empresas desarrollan estrategias para crecer. Esta planificación implica el estudio de tendencias futuras, una definición del camino a seguir en beneficio del país futuro, monitoreando su desarrollo con seguimiento y evaluación. Puedo estar equivocado pero, ¿para cuándo la planeación real y seria del futuro de Ecuador a 20 años? El Gobierno tiene la palabra. Lo que se percibe es que a ese ron le hace falta Coca-Cola, y puede ser una interesante forma de surfear una reelección o la llegada de un nuevo salvador auténtico.

Voy a China. Les contaré qué se ve mientras intento ser un nómada digital.