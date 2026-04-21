Proyectos de vinculación en universidades: debate por su impacto en titulaciones

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Ese es el término que emplea la universidad pública para los proyectos que deben cumplir los egresados como requisito previo a la obtención de su título.

Requisitos de titulación y su impacto en el tiempo de graduación

Suena bonita e inclusiva esa frase, muy igualitaria y participativa, pero ha llegado a ser una verdadera barrera para que el egresado obtenga su título, porque pueden pasar meses o años antes de que la universidad asigne un proyecto de vinculación.

El país necesita profesionales, pero verdaderos profesionales, no solo la titulación, que es un cartón si la persona no ha aprendido lo suficiente.

Existen carreras cuyo pénsum académico es de máximo tres años, pero se añadieron muchas materias ‘complementarias’ con el argumento de ‘humanismo, igualdad’, lo cual retrasa la entrada de nuevos profesionales a la economía.

Educación superior y la necesidad de reformas en el sistema universitario

He leído que en China están eliminando el requisito de tesis para graduarse, y coincido, porque tras miles de tesis en diversos campos, ¿para qué han servido, sino para retrasar e incrementar los costos de estudio? Antes tenía sentido, pero ahora el estudio universitario está masificado (distinto es un posgrado).

Mientras el mundo busca acelerar la entrada al sector laboral, aquí la retrasamos con trabas como proyectos de vinculación, materias de relleno y tesis. ¿Quién se atreve a hacer una verdadera reingeniería?

P.D. Desde los colegios debería fomentarse el emprendimiento empresarial.

David Ricaurte