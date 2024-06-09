Martín Pallares | Inventando fábulas para cosechar enemigos

Creado: Actualizado:

Esteban Torres está cumpliendo un encargo como viceministro de Gobierno: crear fábulas para que su jefe, Daniel Noboa, tenga los enemigos que necesita. Hay que reconocer que le ha ido bastante bien, no precisamente por sus méritos sino más bien por las torpezas de quienes han caído en el juego.

Las fábulas que ha creado y ha echado a andar Torres tienen un propósito claro: posicionar en la sociedad la idea de que hay un frente de enemigos políticos que quieren desestabilizar a Noboa y que actúan bajo inspiración correísta. La idea es que Noboa y los suyos sean vistos por el electorado como los únicos y auténticos anti correístas del país. Entre esos planes, por ejemplo, está el de convencer a la gente que quienes piensan que se debe encargar el poder a Verónica Abad cuando Noboa se candidatice porque así lo ordena la Constitución, lo hacen únicamente porque la vicepresidenta quiere conceder el indulto a Rafael Correa. En realidad, se trata de una fábula idiota porque no existe la posibilidad de ese indulto: si funcionó es porque la mente obtusa de Abad no le permite decir con contundencia que no está en sus manos dar el indulto, aunque esté encargada del poder.

Luego está la fábula de que existe una coalición correísta en la Asamblea con el concurso del Partido Social.

Cristiano y Construye. Aunque esa posibilidad es insostenible, horas después de que Torres la lanzó apareció Henry Kronfle flanqueado por Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, y Camilo Salinas, de Construye, para decir que todo es mentira. Pero claro, aparecen juntitos para que, a los minutos de aquello, Torres pueda decir ya ven, ahí están, yo tenía razón.

¿Para qué querría fabricar enemigos del gobierno? Por dos motivos, al menos: primero porque el país está en plena campaña electoral y es necesario que el electorado crea que los únicos anti correísta son Noboa y los suyos y, segundo, porque en los meses que se vienen Noboa tendrá que asumir el cargo y finalmente gobernar tomando decisiones impopulares como eliminar ciertos subsidios a los combustibles y vetar esa irresponsable ley, aprobada en la Asamblea, que garantiza a los gobiernos locales tener sus recursos, aunque el país esté quebrado. Si le ha ido bien a Torres creando fábulas para conseguir enemigos, es únicamente porque hay quienes se prestan para eso.