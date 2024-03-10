Martín Pallares: ¿Y después de Purga qué se viene?

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Si se junta a Purga con Metástatis el resultado es que hay dos temas que, sumados, embarran a las mafias políticas que aparecen en el uno y el otro. Uno de los temas es el asesinato de Fernando Villavicencio y el otro son las conexiones entre el narcotráfico y operadores políticos de partidos dominantes en el país.

En Metástasis hay algunas señales para saber a quién le interesaba eliminar a Villavicencio. Ahí está Norero o el mismo Daniel Salcedo, entre otros. Todos mencionan la necesidad de desaparecer a Villavicencio, aunque ninguno se pone en evidencia como futuro autor material o intelectual del crimen. También aparecen elementos que harían pensar que la banda de Los Lobos estuvo involucrada. Pero si a ese caso se suma el de Purga, la cosa se complica más. En Purga se ve que Daniel Salcedo, actualmente preso, quiso desviar las pesquisas sobre los autores del crimen y para ello se encargó de divulgar un video fabricado para hacer creer a todo el mundo que los Lobos no habían sido responsables. Para eso, Salcedo instruye a Mayra Salazar que ponga en redes el video que tenía como única función lavar la cara a esa banda de delincuentes. Pero resulta que Mayra Salazar, quien en Metástasis aparecía como amante y operadora del narco Norero, en Purga aparece también como amiga íntima de Salcedo y operadora suya. No solo eso, Salazar, quien se ve en Metástasis que le hacía los mandados a Norero, en Purga se ve que hacía lo mismo para Pablo Muentes, el operador político de Jaime Nebot. Es decir, la suma de los datos recogidos en los dos operativos apunta a que muy posiblemente había una conexión entre los protagonistas de uno y otro.

En el tema de la conexión del narco la cosa también es fea. Mayra Salazar aparece en Metástasis como la operadora que le traía armamento a Norero y en Purga como amiga de uno de los jueces de la Corte Provincial del Guayas, con quien planificaba envíos de droga en aviones privados. Sí, la misma Mayra Salazar que también en Purga aparece reportando a Muentes.

Con estos datos se colige que entre el grupo político que aparece en Metástasis como afín a los narcos, hay conexión con los operadores políticos del partido que es actualmente socio del primero en la Asamblea. ¿Qué une a ambos? El desembozado interés por controlar la justicia, sobre todo en el Guayas. Si de Purga pasamos a otro caso que se derive de este, la cosa se puede poner mucho más color de hormiga de lo que ya está.