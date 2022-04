Reformar el pensamiento

Anteriormente hice un llamado para no acentuar las depresiones ni pesimismo por las crisis actuales.

Con enfoque de círculos concéntricos, siendo su núcleo el ser humano, luego entornos inmediatos seguidos por el mundo y el planeta, en el primero, además de apoyo familiar, psicológico, ejercicios y contemplación de la naturaleza, hay la MEDITACIÓN, práctica ancestral desde varias vertientes, incluyendo la religiosa. Lo más en boga es ‘Mindfulness’ (viene del Zen): ejercicios cotidianos cortos en sitio libre de ruidos y temperaturas apropiadas, etc., y también modelos para los muy ocupados: durante actividades cotidianas, por momentos no utilizar la mano dominante, descansar las manos y mirarlas fijamente, escuchar sonidos, no desplazarse automáticamente en sitios habituales sino observando con meticulosidad cada detalle; concentrarse en olores, sonreír con más frecuencia. Estas prácticas toman minutos. Hay más de 25 sugerencias (Jean Chozen Bays).

El científico/ingeniero norteamericano Andrew Smart divulga investigaciones neurológicas avanzadas y experiencias propias constatando la importancia del ocio para el cerebro, momentos tranquilos y sin sobreestimulación, allí es cuando bulle la MÁXIMA ACTIVIDAD NEURONAL específica, llegando a los ¡eurekas! El trabajo intelectual frenético, las multitareas simultáneas, la adicción a la TV o la hipnosis al internet, etc., disminuirán su nivel intelectual y empobrecerán la creatividad.

Intentaré próximamente -no es fácil- navegar en niveles macro por los mares de la incertidumbre de la mano de Edgar Morin, sociólogo/filósofo francés de 101 años, una de las grandes figuras intelectuales contemporáneas. Vemos un haz de luz y esperanza en su último libro ‘Réveillons-nous’ (Despertemos). He aquí unos pensamientos sueltos: “El progreso científico revela una terrorífica ambigüedad; la ciencia, la más avanzada, puede convertirse en la muerte de toda civilización”. “Salvar el planeta amenazado por nuestro desarrollo económico, regular y controlar el desarrollo técnico, asegurar un desarrollo humano, civilizar la tierra”.

¡Tarea de titanes!… ¿Lo lograremos o no?