Gracias Peter Mussfeldt

Te instalaste en Ecuador y en Guayaquil desde los años 60. Tuviste una de las formaciones más sólidas en arte en Europa, Academia de Arte de Düsseldorf. Mi amigo Mario Müller, pintor quiteño, quien fue tu compañero, te atrajo a Absurdistán.

No me centraré en tus excepcionales aportes artísticos, no soy crítica de arte y abundarán estos análisis próximamente. Quiero resaltar al Maestro y tu impacto en los alumnos y jóvenes profesores de Casa Grande.

Siempre te describí como un Sócrates del Diseño, rodeado por los estudiantes en la terracita externa a tu oficina, dialogando de manera reflexiva e incisiva… ellos contigo entraban en procesos cognitivos de alto nivel. ¿Sabes cuántos talentos ayudaste a formar?

¿Recuerdas cuántos obtuvieron premios nacionales e internacionales, incluyendo Cannes? ¿Y cuántos de ellos hoy trabajan en el extranjero en altísimos cargos… incluyendo tu hijo? No lo voy a cuantificar. No es un informe estadístico. ¡Pero cambiaste vidas! Y también cuando la UCG organizó el Año del Diseño e invitaste a las figuras más destacadas del mundo y Latinoamérica en Diseño Gráfico; vinieron por ti.

¿Y tu lado humanitario/incluyente, trabajando codo a codo con jóvenes de FASINARM con discapacidades, diseñando las tarjetas de Navidad que vendíamos?

Peter, estás vibrando por toda la ciudad, vibración y energía que se originaron con las camisetas de la fauna de Galápagos, tus logos que recorren Guayaquil en decenas de fachadas, cito solo algunos: Teatro Centro de Arte de la Sociedad Femenina de Cultura, Banco del Pacífico, Ecuavisa, MAAC, Autoridad Aeroportuaria y, con mucho orgullo, el actual de la Universidad Casa Grande.

Hace un año quedó plasmado un mural en la calle Panamá que representa los Soles ecuatoriales con el soporte de simbolismos gráficos, prehistóricos. ¡Qué legado para todo el país! Gracias al Municipio, a quien le paso el guante, a través de la persona de Gloria Gallardo, para que tus 100 pájaros y figuras antropomorfas geniales queden también vibrando en nuestros parques o malecones.

¡Peter, buen viaje! ¡Donde quiera que vayas aparecerán formas y colores excepcionales!