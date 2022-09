Articulación para la inclusión

La Universidad Casa Grande y FASINARM públicamente comparten la interesante y compleja experiencia de lograr trabajar de manera conjunta, cumpliendo objetivos específicos distintos, pero teniendo como meta principal la innovación para la inclusión.

Esto será en la Feria del Libro en el Centro de Convenciones el jueves 22 de septiembre, de 12h00 a 14h00, con la participación de representantes de UCG, fundantes y nuevos líderes de FASINARM

FASINARM, que tiene 56 años de existencia y fue la primera institución de educación de niños con discapacidad cognitiva en el país, diseñó y colaboró con la carrera de Pedagogía Terapéutica de la Universidad de Guayaquil. Lamentablemente ya no existe. La UCG, ya con 30 años, es la primera universidad en el país en aplicar una metodología de enseñanza aprendizaje constructivista con “el aprender haciendo” y hoy trabaja de la mano con FASINARM en carreras como Educación Inicial y Especial, entre otras.

Esta experiencia no siempre fluye automáticamente y requiere flexibilidad, reflexión, cambios sobre la marcha y ampliar visiones para articular dos instituciones con culturas organizacionales, funciones, reglamentaciones y directorios distintos. Se acerca al Modelo de Improvisación Estratégica (Marta Hoyos⃰ ).

Desde lo macro, todas las universidades trabajan con otras organizaciones para efectos de pasantías de los estudiantes, la investigación científica y aplicada, extensión, etc. En la presentación aludida veremos avances significativos con logros muy interesantes, pero también dificultades y en ocasiones discrepancias seguidas de ajustes y aprendizajes mutuos. Aún hay metas sin cumplir. No se es innovador en inclusión solo con terceros, esto es los alumnos, si nosotros mismos como profesionales y directivos no consideramos los cambios constantes por la incertidumbre actual, valoramos los errores y aceptamos evaluarnos de forma transparente. La articulación en mención no será solo objeto de un proceso interno; se explicitará y compartirá públicamente. Esto ya es una innovación... no perfecta.