Aprendí de Goldratt, físico israelita, gracias al inolvidable don Salomón Gutt, referente de la palma aceitera en el país. Don Salomón había convertido la teoría de las restricciones de Goldratt en la base de la productividad asombrosa de sus empresas.

La teoría dice que cualquier proceso está formado por elementos interdependientes y que, el sistema solo puede ser tan fuerte como su eslabón más débil, es decir su limitación o su cuello de botella. Participé como invitada, en una serie de talleres de capacitación de esa metodología, tan sencilla que solo necesitamos dar pocos pasos para su implementación.

Me imagino que todos estamos con propósitos de año nuevo. ¿Pero no será que no pensamos en las limitaciones que tenemos y por eso no los cumplimos?

La propuesta es hacer una aplicación de la metodología a nuestros planes de año nuevo. ¿Pasos? Papel y lápiz, y aplica para tu vida personal, social, empresarial y hasta política.

Paso 1. ¿Qué problema estamos teniendo? Dentro de ese problema, ¿cuál es su parte que más nos afecta? A eso se llama “Identificación del cuello de botella”.

Paso 2. ¿Qué lo causa? Si puedes tomar acciones sobre ello, ¿cuáles son todas las posibles soluciones? A eso se llama “Toma de decisiones sobre la causa”.

Paso 3. Identificada la causa, hagamos escenarios, simulaciones para detectar la forma en que la vamos a eliminar o minimizar. A eso se llama “Toma de decisiones sobre la restricción”.

Paso 4. Analizas si ese cambio traerá más beneficios que costos. Todo cambio trae consecuencias, quizás sea mejor mantener la restricción en beneficio de todo tu sistema de vida. Eso es “Valorar los posibles efectos”.

Paso 5. Al final “eliminamos el cuello de botella”: Puede ser que esta eliminación genere nuevos problemas, con lo cual volvemos al paso uno.

Nuestros propósitos del 2023 llegarán con problemas, pero soñemos que tenemos la capacidad de enfrentarlos.

“Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad”, decía Saint-Exupéry, el creador de El principito. Con ello los invito a soñar y a través de la teoría de Goldratt, convertir en realidad nuestro destino.