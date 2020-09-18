Que no te mientan

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Esta es una semana vital para quienes defienden los principios elementales de la familia. El presidente Moreno debe pronunciarse sobre el Código Orgánico de Salud, COS, enviado por la Asamblea. Ya hemos comentado aquí los puntos que nos preocupan: los “abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente y todas las patologías que comprometan la salud materno fetal, por lo que deberán ser atendidas de forma oportuna”. Eso ya es obligatorio por la ley, la novedad es la confidencialidad, que obliga al médico a no revelar -ni a las autoridades- si un aborto ilegal fue producido. No queremos ver vientres de alquiler en cada esquina en una sociedad tan necesitada; nos arriesgamos a ver mujeres con necesidades negociando sus cuerpos para obtener recursos, gracias al vientre subrogante.

¿Qué opinan los ecuatorianos? Según la encuesta de Click Report del 12 de octubre realizada a 1.900 encuestados, ante la pregunta: ¿qué tan importante es para usted el tema del aborto? 86,36 %, dijo que muy importante. Ante la pregunta: ¿está usted de acuerdo o en contra con que se legalice el aborto en el Ecuador? 81,52 %, dijo en contra. La Constitución del Ecuador garantiza el derecho a la vida desde la concepción. ¿Está de acuerdo en que esa norma se mantenga o deberíamos cambiarla? 72,63 % dijo mantenerla. ¿Con quién está usted de acuerdo: con los que están siempre en contra del aborto o con los que dicen que el aborto es aceptable cuando el bebé es resultado de una violación? 69,57 % dijo siempre en contra del aborto. ¿Se considera usted provida? 87,85 % somos provida. Hay otras maravillas en esa encuesta, como cadena perpetua o castración química a violadores, con aprobación de más del 90 %.

Una Asamblea con el 5 % por ciento de credibilidad se atreve a legislar contra la opinión de la mayoría de los ecuatorianos. Es deber moral del presidente vetar esos dos artículos. No se confundan, esto no es de derechos humanos contra la Iglesia. Esto es respeto a la familia ecuatoriana. Más aún, preguntemos a Guillermo, a Andrés, a Yaku, qué piensan al respecto y decidamos.