Creado: Actualizado:

De las encuestas que han corrido por nuestras manos en esta semana, liberadas por Ipsos y por Cedatos, se determinan varios aspectos que deberían preocuparnos a los ecuatorianos. Por ejemplo, el 93,8 % del universo total de encuestados, creen que Ecuador va por mal camino. El 60,7% creen que la situación se pondrá peor. El 55 % está muy preocupado por el futuro del país. El 60,6 % menciona que él o alguien cercano ha perdido su trabajo en los últimos tres meses. El 75,3 % cree que las oportunidades de conseguir empleo serán peores en lo que resta del año en comparación al 2019. Para el 2021, el 62,4 % cree que nada mejorará. En cuanto a la confianza en nuestras autoridades, 74,2 % desaprueba la gestión del actual mandatario; el 79,2 % no cree en la palabra del presidente Moreno; el 75,2 % desaprueba el manejo de la crisis por COVID-19 por parte del presidente de la República y su gobierno. El 81,6 % desaprueba su gestión de la crisis económica.

¿Por qué debemos preocuparnos por el estado de ánimo de los ciudadanos?

Otro de los libros que acompañaron mis horas de reclusión fue La inteligencia optimista, de Viviana Blas. En resumen, dice que la inteligencia optimista consiste en emplear nuestras capacidades emocionales, mentales y conductuales en orientación positiva. Significa usar nuestra propia mente a favor nuestro, estimulando pensamientos constructivos y motivadores, y resolver los negativos para, en cada situación, construir relaciones armónicas. La doctora Blas asegura que la inteligencia optimista nos lleva a desarrollar la resiliencia, como esa capacidad de superar las situaciones adversas de la vida, transformándolas en oportunidades de crecimiento personal. La queja, que es el modo en el cual estamos, solo logra perpetuar aún más lo negativo que aparentemente no queremos.

Churchill tenía razón cuando decía: “Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad”. Tratemos de salir cuanto antes de esta onda pesimista que solamente podrá atraer resultados negativos para el país.