Arte y ruralidad

Cuando un extranjero visita nuestro país se emociona, se inspira ante las bellezas naturales de nuestras regiones, no siendo ese el caso de los habitantes locales, a quienes su entorno pasa inadvertido. Es normal que esto suceda, nos pasa a todos; somos casi ciegos ante lo que nos rodea. Los escultores Christo y Jeanne Claude inteligentemente cubrieron muchos objetos y edificaciones importantes como crítica a nuestra falta de memoria y admiración. Nuestro continente fue invadido por los españoles, destruyendo justamente la ancestralidad, su arquitectura, vestimenta y costumbres. Ellos introdujeron sus propios procesos, interpretación de los espacios y formas. Fue una sustitución de proporciones, formas y creencias. En nuestras comunidades rurales el proceso de diseño ha estado sujeto a lo que han aprendido o experimentado generacionalmente y ahora por influencia de las redes. Es muy importante rescatar la identidad propia en todas las formas de expresión y lograr armonizar la relación entre el territorio y sus habitantes. Las comunidades rurales necesitan lograr sustentabilidad local con oportunidades de desarrollo y que las nuevas generaciones puedan seguir viviendo donde nacieron. El arte dará un valor adicional a cualquier proyecto que emprendan. Esto abarca atención al cliente, calidad del producto y costo. Para que todos estos parámetros conjuguen en lograr que un producto sea fabricado y comercializado, la materia prima tendría que ser del área y que no se agote. Por ello es muy importante fortalecer a las comunidades rurales en la importancia de su hábitat, el respeto a sus ciclos y su reforestación, para que sus negocios sean a largo plazo sustentables y exista armonía entre ambos. La sustentabilidad o sostenibilidad es un término que se puede utilizar en diferentes contextos, pero en general se refiere a la cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles. “No se trata de ir a enseñar a la comunidad lo que ellos saben hacer muy bien, sino asesorarlos en el campo del diseño de productos, comercialización, enfoque empresarial, y desde la mirada del par, no del diseñador que imparte conocimiento, que así como enseña, también aprende de la comunidad” (Luz Elvira Ticora Vargas).