La guerra seguirá para largo

La noticia de que tanques Abrams de Estados Unidos, alemanes Leopard 2 y los Challenger británicos han sido enviados a Ucrania preocupa mucho a las fuerzas militares rusas. El poder de estas armas y su enorme capacidad de movilización permitirá fácilmente desalojar a los invasores del territorio ucraniano y hasta invadir el territorio enemigo.

Empieza Putin a insinuar que está dispuesto a negociar, sin embargo, el presidente de Ucrania sostiene que para hablar con Putin todo el territorio del país debe estar desocupado por Rusia. Su ambición de tratar de volver a integrar bajo su control a los Estados que formaron la Unión Soviética le ha causado resistencia en los países europeos, en EE. UU. y en muchos asiáticos y africanos. La misma China, que mantiene amistad con Rusia, prefiere mantenerse neutral. Recordemos que China tiene un intercambio comercial muy intenso con Europa Occidental y EE. UU.

Volviendo a la guerra, el Ejército ucraniano tiene tanques, pero son viejos vehículos de la era soviética, por lo que está pidiendo a sus aliados occidentales los tanques modernos arriba designados. Hasta ahora solo Reino Unido se había comprometido a enviar 14 tanques Challenger, un número “insuficiente” para Ucrania, que pide 300.

Berlín había indicado que solo enviaría sus tanques si Washington acordaba enviar sus M-1 Abrams. EE. UU. anunció el envío de 31 tanques Abrams a Ucrania.

Aunque estaba pidiendo tanques a todos sus aliados, el modelo que realmente es clave en su petición es el Leopard 2 alemán, por el gran abastecimiento de Leopard 2 y de una versión en particular, el Leopard 2A4, por lo tanto, hay mucha capacidad en Europa para ayudar con el mantenimiento y la reparación. Según cálculos, hay más de 2.000 tanques Leopard almacenados a lo largo del continente. “Es probablemente el tanque occidental más adecuado para Ucrania y son superiores a la mayoría de los tanques rusos”.

Rusia ya advirtió a los países occidentales que el suministro de tanques a Ucrania marcará una escalada “extremadamente peligrosa” en el conflicto.

Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda de más de $ 2.500 millones, que incluye vehículos blindados, vehículos de transporte de personal y sistemas de defensa aérea, entre otros suministros.

Y otras nueve naciones europeas también prometieron más apoyo después de reunirse el jueves en Estonia.

Con el nuevo armamento que enviarán los países occidentales, con o sin tanques, el Ejército ucraniano está cada vez más cerca de convertirse en una fuerza del estándar de la OTAN. A Putin, si no logra imponerse en esta guerra que no tenía razón de ser, le puede costar su cargo, pues gran cantidad de ciudadanos rusos no quiere saber de que sus hijos mueran combatiendo para tratar de agrandar más su territorio.