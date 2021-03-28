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Hace muy pocos días, en casi todo el mundo se festejó el Día de la Mujer. Las mujeres reclaman el mismo trato que se da a los hombres, pero todavía existen grupos humanos donde son casi esclavas. Por eso hemos querido referirnos a una zona donde no existen derechos para ellas y donde nada se ha hecho para liberarlas.

Los talibanes son una facción política-paramilitar fundamentalista islámica suní de Afganistán, fundada por veteranos de la guerra que se dio por la invasión de la Unión Soviética (URSS). Siguen una doctrina islámica cuya idea de sociedad está basada en interpretaciones estrictas de lo que debe ser la vida de un musulmán, con el fin de combatir el libertinaje, considerado habitual en las sociedades occidentales.

En el poder, los talibanes forzaron una de las más estrictas interpretaciones de la ley ‘sharía’, que se hizo famosa internacionalmente por la forma de tratar a las mujeres.

Estas se vieron obligadas a usar el burka (prenda de vestir que envuelve todo el cuerpo) en público, adaptándose al código de vestimenta talibán. No se les permitía trabajar ni recibir educación después de los ocho años, y hasta entonces, solo estudiaban el Corán. Tampoco pueden ser atendidas por médicos de sexo masculino si no están acompañadas por un hombre, lo que llevó a que muchas enfermedades no fuesen tratadas. Se enfrentaron a la flagelación, amputación y lapidación en la calle y a la ejecución pública por violaciones de las leyes de los talibanes.

Además impusieron reformas que regulaban el comportamiento de las mujeres en público, la libertad de tránsito y sus responsabilidades con la sociedad. Si bien Afganistán es una sociedad tradicional en donde la masculinidad ha estado siempre arraigada a su cultura, estas reformas delegaron a las mujeres la obligación de hacerse cargo de las tareas domésticas, entre las cuales estaba el cuidado y educación de sus hijos. Se les prohibió trabajar, excepto en el sector sanitario, particularmente en los hospitales de Kabul, pero de ser así no debía sentarse en el asiento siguiente al del conductor.

Se controlan sus desplazamientos y se les prohibió salir sin escolta. Se cerraron las escuelas mixtas, puesto que hombres y mujeres no podían estudiar juntos y se prohibió que las mujeres convivan con otros hombres que no sean sus familiares.

Además, imponiendo su interpretación del islam, prohibieron la televisión y los videos, y establecieron la lapidación y la amputación en desafío al sistema jurídico, y la adaptación a la forma de vida según el código talibán. ¿Podrán los movimientos en favor de la mujer hacer algo?