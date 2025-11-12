Jorge Luis Jalil | ¿Cambiamos?

Este domingo 16 de noviembre Ecuador no vota por un presidente, decide si corrige un diseño institucional que quedó chico para una crisis mayor. En seguridad y economía, el SÍ debe ser la herramienta para recuperar el timón. No es un cheque en blanco: es la decisión de medirnos por resultados.

La seguridad es el punto de partida. Tras el cierre de Manta perdimos ojos y oídos sobre la autopista del Pacífico que usan las mafias. Se perdió el control de los puertos y la violencia trepó a niveles inéditos. Recuperar cooperación con presencia extranjera regulada -bajo jurisdicción ecuatoriana, con mandato, plazos y auditoría- no es ceder soberanía; es ejercerla para salvar vidas y devolver el mar a la ley. Un Estado pequeño no puede enfrentar redes globales con herramientas locales.

La política también requiere bisturí. Una Asamblea fragmentada parió mayorías móviles, vetos y leyes efímeras. Reducir curules, ordenar distritos y fijar umbrales que castiguen el oportunismo encarece el figureteo, la obstrucción y abarata el acuerdo. Representar mejor no es multiplicar sillas, es exigir responsables visibles y rendición de cuentas.

El dinero de la política debe volver a la gente, no a la propaganda. El financiamiento estatal terminó subsidiando candidaturas sin opción y aparatos que solo viven en época electoral para alimentar egos. La política, también, es convocar apoyo: aportes privados con transparencia, topes y auditoría. Bernie Sanders mostró que los pequeños donantes pueden sostener campañas.

Finalmente, toca una Constituyente. Montecristi dispersó el poder en cinco funciones y sembró incentivos que hoy traban la gestión. Volver al republicanismo de tres funciones, blindar la seguridad jurídica proinversión y fijar un sistema de justicia que priorice a la víctima sobre el victimario es sentido común. La Constitución debe ser puente para trabajar y vivir en paz, no obstáculo.

El SÍ no ofrece milagros, pero a mi criterio, sí ofrece una oportunidad histórica.