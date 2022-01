AL: ¿de patio trasero a delantero?

Esta semana el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, ha señalado que quiere tener una relación más cercana con América Latina. En su edición del pasado viernes 21 de enero, diario El Mercurio de Santiago de Chile cita su frase al respecto: “Solíamos hablar cuando era un joven en la universidad del patio trasero de EE. UU., pero no es el patio trasero, creo que al sur de la frontera con México es el patio delantero de EE. UU. Somos gente igual”. Por supuesto, lo más importante de su declaración no es que pasamos de patio trasero a delantero, que no deja de ser peyorativo, sino que en realidad somos gente igual.

Lamentablemente, no fue solo la administración Trump sino también la del demócrata Obama las que no atendieron debidamente a nuestra región. Ambas carecieron de políticas regionales. Las concesiones hechas a los gobiernos dictatoriales de Cuba y de Venezuela fortalecieron sus intromisiones en toda la región, socavaron regímenes democráticos y permitieron un clima de impunidad para grupos y movimientos destructores de la institucionalidad. El gobierno cubano sentado en la OEA al lado de gobiernos democráticos fue la muestra lamentable de mínima valoración de los países demócratas de la región.

En el otro lado del mundo, pasa absolutamente lo contrario. El presidente Putin no considera a las repúblicas independientes, surgidas después de la caída de la URSS, que rodean a Rusia, tanto las que están situadas del lado europeo (Ucrania, por ejemplo), como del Asia central (Kazajistán, Uzbekistán por caso), patios traseros sino zonas estratégicas. Solo así se explica la actual crisis en Ucrania, donde cada día los medios internacionales occidentales hablan de una invasión militar rusa inminente que es desmentida por el Kremlin.

Más allá de este juego de alarmas súbitas que pueden provocar un incendio en cualquier momento, la posición rusa es firme porque considera una amenaza estratégica que Ucrania o Georgia ingresen a la OTAN. Totalmente diferente a nuestra región, a la que Estados Unidos ha tenido sin cuidado.