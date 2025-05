Joaquín Hernández Alvarado | El loco de Dios en el fin del mundo

En este clima de transición que vive la Iglesia católica por la elección de un nuevo Papa que asuma dirección después de Francisco, y donde la pregunta es si se elegirá a alguien que continúe la apertura del anterior pontífice o más bien se encamine a posiciones más conservadoras, resulta espiritualmente animante leer la novela del escritor español Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo (2025). Una novela que, como ha dicho el autor en una entrevista que le hizo diario El Mercurio de Chile, “…tiene parte de ensayo, tiene parte de crónica, de biografía, de autobiografía, etc. El resultado de todo eso es una novela sin ficción”.

La novela de Cercas es, además, una novela policial, como él mismo la define: hay un enigma planteado desde el principio y la novela trata de responderlo: si su madre podrá ver, al morir, a su padre, que ya está muerto. El narrador quiere hacer esa pregunta al Papa para llevar respuesta a su madre que padece de Alzheimer pero aún tiene lucidez. Una pregunta central: “lo que define al cristianismo es, ni más ni menos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Lo dice el Credo, lo dice San Pablo: si Cristo no resucitó vana es nuestra fe”.

La novela se inicia con la invitación insólita e inesperada para el narrador de acompañar al Papa a un viaje a Mongolia, en 2023, y escribir un libro sobre ello. El narrador es un ateo que, como el dice, perdió la fe leyendo la novela San Manuel Bueno, mártir de Unamuno y, sobre todo Nietzsche. Es un inquieto observador del mundo y un crítico de creencias admitidas sin fundamento. Por eso se autodenomina “el loco sin Dios” y cuestiona a la Iglesia sus enseñanzas y prácticas durante las conversaciones que va teniendo con los representantes del Papa, con quienes habla del viaje. Hay dos entrevistas que merecen destacarse: una, con el jesuita Antonio Spadaro director de la revista La Civiltà Cattolica, una de las publicaciones de mayor nivel intelectual y teológico de la Iglesia; y otra con el cardenal José Tolentino, poeta y teólogo portugués, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

“Santidad, me llamo Javier Cercas y soy el español que quiere escribir un libro sobre este viaje, sobre usted”, se presenta en el avión al Papa. “Pero la verdad es que si he aceptado acompañarle hasta el fin del mundo no es para escribir sobre usted. En realidad, lo que quiero es llevarle a mi madre un mensaje”.