El mismo desafío político es encarado de distintas maneras según el lugar donde sucede. Así fue que ante la COVID unos y otros gobiernos respondieron de manera distinta. Por eso, al comienzo parece lógico que la inflación encuentre también respuestas políticas disímiles según la latitud.

El paro aquí y los diálogos que le siguen tienen discusiones importantes sobre precios. Hay una mesa específica sobre precios y otra, la de focalización de subsidios a los combustibles, que atañen la inflación.

Un paseo por la región revela diversidad. Venezuela sufre una hiperinflación (¿será hora acaso de buscar otro hiperbólico prefijo?), pero su gente no puede protestar. Se va nomás, pues no hay compensación que valga. Sus motivos son anteriores y ajenos a los que trajeron la inflación actual. Argentina y Chile no son naciones ajenas al fenómeno de inflación, pero sus pueblos, que protagonizaron agrias protestas otrora, ya no protestan. ¿Será porque los mejores organizadores de la protesta social son los que gobiernan? O ¿porque sus gobiernos de izquierda saben realmente paliar el incremento del costo de la vida para sus pueblos? Si es así, ¿cómo lo hacen? En Colombia acaba de elegirse gobierno de izquierda; en Perú hace un poco más. Tampoco es tan ácida la protesta entre nuestros vecinos.

En Estados Unidos, presidente y máximo responsable de la política monetaria blandean eufemismos para evitarse imputables, tomando sin embargo decisiones al respecto. ¿Son más eficientes los demócratas para evitar protestas que los republicanos? Poblaciones que manifestaron por temas raciales ante otros gobiernos esperan hoy apaciguadas los resultados de políticas que afectan sus bolsillos.

La evidencia parece clara: ante los mismos problemas, donde los “movimientos sociales” no gobiernan hay protesta, donde gobiernan no. La hipótesis es la que falta verificarse: ¿será aquello porque sus gobiernos imponen políticas realmente ventajosas o simplemente porque entre panas no se hacen relajo? De la respuesta a esa pregunta pueden aprender la izquierda y la derecha.