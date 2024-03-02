Inés Manzano | Mi persona favorita

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¿A dónde llevarías a tu persona favorita? ¿A dónde a tu alma intrépida y sedienta de conocer? ¿Y a tus hijos, para enseñarles la conexión con un regalo de Dios como es la biodiversidad? ¿En qué lugar hubieras querido tener una clase con tu profesor favorito?

El poder de viajar es el regalo para la memoria, vejez; el plasmar cada una de nuestras alegrías, el esfuerzo del ahorro, la búsqueda y la experiencia grata.

Sin embargo, salir de turismo en Ecuador no siempre reviste la seguridad de la estadía memorable ni de las condiciones óptimas; por eso no nos extraña ver que ocupamos el lugar 100 de 117 países en competitividad global turística, y dentro de esta hay una arista que se mide, y que es la inversión y promoción turística desde el Gobierno y desde los privados, donde estamos en el puesto 86.

Las tarifas aeroportuarias restan competitividad no solo al turismo internacional, sino al nacional y a aquellos que nos movilizamos internamente por negocios u otras actividades.

En la Asamblea se ha presentado el proyecto de ley económica urgente con énfasis en turismo. Por fin se atiende un sector con una norma económica, fundamentada, escueta, pero con profundidad y realidad a fin de ordenar, ayudar, integrar y rescatar esta industria sin chimenea, beneficiando a su cadena de suministro.

Tenemos que visualizar que los desafíos son grandes, como crear un ‘hub’ aeroportuario y portuario de Ecuador al mundo de verdad; enfrentar lo que ya nos dicen las estadísticas y el Foro Económico Mundial, como desarrollar plazas de trabajo alrededor de los adultos mayores; asimismo, la acción climática a la transición de metas cero en carbono; conservar inteligentemente nuestra biodiversidad, y habilidades duras para el recurso humano ecuatoriano, como innovación social, inteligencia artificial, ciencia de datos, entre otras. Al final, puede ser un futuro de oportunidades e inclusión, más humano y efectivo de lo que hemos visto hasta ahora.

En resumen, se pueden deducir adicionalmente los pagos al exterior a los prestadores de servicios profesionales en turismo y artísticos; exención del ISD a las aerolíneas nacionales y extranjeras; la potestad de que los GAD puedan calificar proyectos que se hayan acogido al régimen de exoneración del impuesto a la renta por siete años, y exonerar en impuestos, tasas y contribuciones municipales también por siete años, así como establecer beneficios adicionales; la obligación de que el transporte público deba contar con un sistema digital y/o satelital de seguimiento y control para seguridad de pasajeros; se regula y define el transporte terrestre comercial turístico; reducción de tarifa para el combustible de aeronaves; y lo mejor desde mi punto de observación: poder tener sitios turísticos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para disfrutar lo que tenemos dentro de los límites del plan de manejo ambiental de esos lugares, y que se pueda autorizar a terceros para instalar y operar. La banca tendrá que innovarse ante los emprendimientos turísticos.

Hoy Niels Olsen, ministro de Turismo, es mi persona favorita, quien con sapiencia y tacto está haciendo que Ecuador vaya un poco más allá, y se luzca por lo que es y mejor tiene: ecuatorianos trabajadores y biodiversidad.