Nunca olvidar

Creado: Actualizado:

“Una nación que olvida su pasado, no tiene futuro”, Sir Winston Churchill.

El prófugo, fiel cumplidor de las órdenes emanadas del malévolo foro de Sao Paulo, abusando de su inteligencia y de su verbo cansino, subyugó por completo a la masa de electores, quienes de manera dolorosa necesitan de muy pocos halagos para otorgar el voto al primer impostor que se les presenta, ofreciendo con frases pegajosas que los sacará del estado de postración en el que viven, gracias a la falta de instrucción y la mayoría, carentes de un empleo digno.

Ahora resulta que cualquier payaso, respaldado por la foto del depredador, es considerado ganador, hasta en la primera vuelta. Como insultan al ser pensante, es inaudito.

Una limosna ofrecida, los satisface, al punto que muchos prefieren la no afiliación a la Seguridad Social con tal de no perder el bono de la indignidad.

Ejemplos del daño ocasionado los vemos a diario y muchos de los ecuatorianos los sentimos en carne propia. El odio al ser humano que se encuentra en otra posición gracias a sus esfuerzos, se lo ve a diario. Reconozco que es el logro mayor de los ‘robolucionarios’, precedido claro, de los atracos al erario nacional.

No eran necesarias unidades educativas del milenio, ahora convertidas en cualquier cosa. Tampoco era trascendente la sede del Unasur y peor una estatua a un ser que contribuyó a la debacle de un país, otrora considerado el granero del mundo.

Debemos hacer campañas conjuntas de profesionales, colegios, universidades, medios de comunicación, para que en un futuro no nos vuelvan a saquear políticos que obedecen mandatos de seres con mente obtusa y afanes malévolos.

Con la condena de los atracadores de este país, no debe bastar. La justicia tiene que continuar su lucha frontal para la recuperación de lo robado. Siempre algo será mejor que nada. Además no debería concentrarse solo en los peces gordos. Hay una serie de rateros que con su silencio y medio tapiñados, se la están llevando de alivio. La lista de esos seres, carentes de moral y ética, la tiene que tener alguien en el gobierno, de manera que la pesquisa es urgente.

El Ecuador lo reclama.