El progreso del bienestar mundial desde 1820

La Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OECD, siglas en inglés) reúne a 38 países miembros, tiene como misión a través de los gobiernos promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. Ha liderado terminar con los paraísos fiscales (PF). Hay países que han colaborado, otro no, como Liechtenstein y Mónaco; tienen ingresos por persona más altos del mundo, por encima de US$ 160.000. Una razón es por la enorme cantidad de dinero que manejan corporaciones con cuentas bancarias secretas. Para ellos los PF han beneficiado a sus pueblos, se confirma con el índice Gini (100 total desigualdad, 0 ninguna) mide la diferencia entre los países. Liechtenstein no ha proporcionado información al Banco Mundial después del 2004, es 24.70; Alemania 25.7, Austria 25.7 y Suiza, 26,7.

La OECD publica estándares, normas, iniciativas, estudios, evaluaciones y promueve foros. Hace poco publicó, Cómo era la vida? Volumen II. Analiza el progreso del bienestar desde 1820: crecimiento económico a largo plazo, gasto social, desigualdad de riqueza, esperanza de vida, entre otros. Tiene muchos cuadros con cifras, algunos dan la impresión de no estar correctas, pero para hacer los valores comparables, la OECD usó el dólar ppp (dólar ajustado por paridad de poder adquisitivo). Entre los cuadros están: horas de trabajo por regiones desde 1820 hasta años 2000. En Europa Occidental disminuyeron de 65 a 38, en EE.UU., Canadá y Australia desde 1830 de 65 a 40, en América Latina desde 1870 de 55 a 44. El gasto social como porcentaje del PIB, excluye educación pública, 1920 a 2010: Gran Bretaña aumentó de 1.4 a 22.40, EE.UU. de 0.7 a 10.37 y Argentina de 0.17 a 21.11. Desigualdad en educación, notable mejoría. En base al índice Gini, bajó entre 1870 y 2010, 79 a 29.6. El mejor desempeño fue Japón, aminoró 79.8 a 8.0. Argentina 74.5 a 21.3. En pobreza extrema disminución notable entre 1820 y 2018. En porcentaje: Europa Occidental 73 a 1; EE.UU., Canadá y Australia 55 a 1; América Latina 85 a 7 y Sudeste Asia, 78 a 5.