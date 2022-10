El mundo en una encrucijada

No todos los decenios tienen el mismo peso de importancia histórica. A Lenin se le atribuye decir que hay décadas en que nada pasa y semanas donde pasan décadas. La actual en curso está llena de sucesos mundiales: conflictos armados, inflación, desastres naturales, caídas de gobiernos, cambio climático, epidemia, terrorismo, etc. Ningún continente se libra. En Europa se eligen a políticos de extrema derecha como Giorgia Meloni al cargo de primer ministro en Italia. Sus opositores la identifican con el fascismo. La economía de ese continente está en recesión o próxima a estarlo, con nivel de inflación no visto en más de 40 años, situación que se agravaría con la estanflación: no crecimiento, desempleo y precios de bienes y servicios subiendo. Los últimos años han recibido múltiples migrantes de sus excolonias africanas, países árabes y recientemente ucranianos. Europa tiene gran dependencia del abastecimiento de energía de Rusia; países como Alemania tienen que reemplazar a esa nación con otros proveedores. Por la guerra también hay escasez de trigo, fertilizantes y otros bienes; notable disminución del comercio exterior en ellos y otras naciones.

Ecuador ha tenido disminución en sus principales productos de exportación; la caída con Rusia no es muy importante, sí con Ucrania. La cadena de abastecimiento que causó graves pérdidas por la pandemia había comenzado a mejorar, con la guerra hay nueva crisis.

China reeligió a Xi Jinping para un tercer período, hecho histórico en la política de ese país. Él tiene sueños imperiales y se prepara para enfrentar a Estados Unidos en lo económico y tecnológico. En su reelección afirmó que unificará a Taiwán por las buenas o malas.

En Corea del Norte, Kim Jong-un continúa amenazando con sus misiles a Corea del Sur y Japón.

EE.UU. tiene en juego la democracia creada por el mismo país.

En América Latina la izquierda regresa y el populismo se fortalece.

Los efectos del cambio climático han causado enormes pérdidas humanas y económicas.

No hay espacio para comentar sobre Irán, y Ecuador, con sus respectivos graves problemas internos.