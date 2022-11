Palabra más indicada para resumir el Ecuador de ayer, hoy y sin ser pesimista, el de mañana. El sistema de justicia y resto de entes relacionados con el proceso de investigar, capturar, juzgar y condenar a los corruptos, ejemplarizan la incapacidad.

¿Cómo es posible que por la justicia de otro país, Estados Unidos, conocemos montos y nombres de delincuentes ecuatorianos que han saqueado Ecuador? Es vergonzoso por decir lo menos.

La incapacidad está en todos los sectores de la sociedad ecuatoriana. Si la droga entra por las fronteras norte y sur, ¿por qué no se utiliza la tecnología para detener el ingreso, verbigracia drones de tamaño adecuado, o los sensores de calor para identificar a los narcotraficantes? ¿No es incapacidad que un radar funcione 13 días, se lo retira cinco meses después para repararlo y todavía no hay noticias de estar instalado nuevamente? ¿No es incapacidad no estar en condiciones de tener control sobre las cárceles? En cada requisa aparecen armas, municiones, celulares, etc. ¿No es incapacidad haber construido las UPC sin ninguna protección? En las casas se construyen cercas. En las noticias de la TV se ve al asesino abrir la puerta del UPC y disparar. ¿No es incapacidad cuando el vicepresidente se dedica las primeras dos semanas de su mandato a visitar los hospitales dando la señal de que el nuevo gobierno terminaría con la corrupción y desaparecería la escasez de medicina, y más de un año después, los problemas continúan? ¿No es incapacidad hacer obras que se paralizan y si terminadas, no se usan? ¿No es incapacidad tener cargos muy importantes de encargados por renuncia o despido de titulares? ¿No es incapacidad cuando altos funcionarios del sector público toman medidas importantes para luego dar marcha atrás? ¿No es incapacidad lo que ocurre en una asamblea que tiene aprobación de apenas 8 % de la población? ¿No es incapacidad no poder mejorar el estándar de vida de los ecuatorianos a niveles como los de Chile, Panamá, Costa Rica y otros países referentes de nuestra región?

Ecuador tiene gente honesta y preparada. ¿Hasta cuándo somos el hazmerreír?