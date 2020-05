Los indicadores de prosperidad de los países no se limitan a renta por habitante, nivel de educación o salud, etc. Hay los no tradicionales, como el uso de las estadísticas. Estas, en naciones con elevados ingresos se hallan en casi todas las profesiones, sin ellas no se puede medir, controlar y evaluar. El mundo no progresa por las letras, lo hace con los números. En Ecuador no hay suficientes estadísticas y muchas de las realizadas son confusas, no presentan toda la información o están equivocadas. Días atrás veía unos gráficos estadísticos que una institución había publicado sobre el metro cuadrado de construcción y de arriendo, pero las cantidades no aparecían expresadas en nada, debía adivinarse que eran dólares.

El Gobierno publica insuficientes y erradas estadísticas sobre la pandemia en la TV. A cada momento tiene que dar explicaciones de las fallas. Igual los datos del MSP; se limitan a pocos rubros, además de género y edad. En un artículo anterior sugerí al presidente Moreno usar los indicadores de universidades estadounidenses (entre ellas Washington University y Johns Hopkins University) responsables de las estadísticas y modelos matemáticos. Estamos tan mal en Ecuador que no hay certeza del número de fallecidos. Debe saberse el número de nuevos casos y de hospitalización, presentarlos por períodos para conocer la tendencia. Existen numerosas estadísticas por cada 100.000 habitantes para poder hacer comparaciones entre países. La única que elabora el MSP listando países está atrasada y no es comparable. El uso de porcentajes se limita a género, edades y algo más. Hay que conocer en qué parte de la curva se encuentra el virus en cada una de las divisiones territoriales para identificar los sitios “calientes”. Aquí otro link para el Gobierno: https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/04/13/covid-19-complexity-demands-sophisticated-analytics-deep-analysis-of-global-pandemic-data-reveals-important-insights/#38eb75002f6e

La próxima semana comentaré sobre la importancia de seguir la pista al COVID-19 ahora que el Gobierno ha creado la semaforización.