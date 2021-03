Encrucijada mundial

Todos los continentes tienen problemas, muchos países no ofrecen futuro promisorio, están empantanados al no hallarse sus líderes en condiciones de resolverlos. En Estados Unidos los demócratas y republicanos se han convertido en enemigos. Se culpan mutuamente. En el Capitolio se traban las leyes. La reciente para ayudar a los desempleados tomó semanas en aprobarse. Es un país que está lleno de conspiraciones basadas en no verdades. Los síntomas se sienten: pésimo manejo de la pandemia, Texas no preparada para enfrentar una nevada que terminó destruyendo el sistema eléctrico y tuberías del agua potable. Miles de personas hicieron cola para conseguir un bidón de agua. Es una nación que coloca un robot en Marte y no puede solucionar problemas básicos de infraestructura. El “excepcionalismo americano”, lo que diferenció a EE. UU. de los demás países, está siendo cuestionado. El Washington Post comenta el tema. https://www.washington post.com/nation/interactive/2021/america-growing-disparities/

Europa: economías estancadas, naciones divididas, excesivo endeudamiento público, centenares de miles de inmigrantes árabes y africanos que no aportan, terrorismo en aumento, enfrentada a Rusia, etc.

Los países árabes están llenos de conflictos religiosos y entre ellos, algunos se consideran enemigos. Arabia Saudita quiere imponerse en la región, Irán asimismo.

África, como América Latina, no encuentra su norte: el cambio climático, las guerras civiles y el terrorismo ha desplazado a millones de habitantes. La degradación política en nuestra región es patética: presidentes encarcelados, colosal deuda pública, corrupción generalizada, ausencia de valores morales, etc.

Asia no está libre de problemas. China busca desplazar a EE. UU. India quiere liderar el mundo y no tiene buenas relaciones con China. Corea del Norte con su anhelo de ser potencia mundial militar. Corea del Sur y Japón están rodeados de potenciales enemigos.

Frente al oscuro panorama mundial está Ecuador, rehusando progresar y la sociedad es incapaz de terminar con los innumerables males que lo afligen.