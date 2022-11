Crisis de misiles-1962. Hoy guerra Ucrania-Rusia

Hay personas que sostienen con vehemencia que los presidentes de EE. UU. y Rusia deben llegar a un acuerdo como el hecho en 1962. Son dos casos muy diferentes. En el primero, tres países estaban involucrados. En el actual, son más de 30. En el primero no hubo muertos ni destrucción de bienes. En el actual han fallecido más de 6.000 civiles ucranianos, incluyendo niños, 4.400 soldados y 67.000 militares rusos. Putin es responsable de la escasez de alimentos básicos al bloquear con minas el mar Muerto; trigo y otros alimentos de Ucrania no pudieron salir durante muchos meses. Un acuerdo logrado por la ONU y Turquía permitió la salida de algunos barcos, pero la semana que finalizó, Putin unilateralmente terminó el acuerdo. Él se equivocó pensando que en una semana lograría su victoria; supuso que sería fácil, como Odesa. Hubo muy pocas muertes y destrucción física. Los soldados rusos no tienen motivación alguna para pelear, lo que explica el éxodo de 200.000 rusos que no han querido enlistarse. En cambio, los ucranianos tienen admirable motivación, están decididos a morir antes que ceder territorio a los rusos y no es de palabra, los hechos lo demuestran.

Rusia se ha quedado sin las multinacionales occidentales, incluyendo los bancos. Muchas tenían centenares de locales, como la alemana Adidas o la estadounidense McDonald’s. Han preferido perder millardos de dólares como muestra de rechazo al genocidio de Putin. Países europeos que no formaban parte de la OTAN decidieron aplicar y fueron aceptados; ejemplos Finlandia y Suecia. Para los que desconocen, si un país de la OTAN es invadido por Rusia, el resto tiene que defenderlo. Nació precisamente para enfrentar a Rusia en el futuro. La amenaza de Putin a los europeos, lo que ha hecho es unirlos, lejos de separarlos. Se han dado cuenta de ser muy vulnerables.

Putin sería condenado en la Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad. Las evidencias se recogen desde meses atrás. El 23 de julio de 2022 la ONU concluyó que Rusia cometió esos crímenes.

Hay protestas en Rusia, Incluso, colegas de Putin han comenzado a criticarlo.