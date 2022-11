El conflicto Comité Los Ceibos-Ioncell S.A.

La constructora que edifica dos torres de apartamentos en Los Ceibos ha demandado al Comité de Los Ceibos (CLC) por difamación, acusación, daño moral y no poder vender los apartamentos. El CLC representa a 900 familias que viven en la ciudadela, fue el espíritu de la Junta de Beneficencia cuando terminó la obra. Entregó un centro de deportes (canchas de tenis, fútbol, básquet, etc.) y reuniones. Administrado por el CLC, tiene un directorio, los cargos no son remunerados. Su presidente supervisa todo lo que tiene que ver con el cuidado de Los Ceibos. Los gastos se cubren con un aporte mensual.

Lo que ha hecho el CLC es solicitar al Municipio paralizar la construcción de edificaciones con más de tres pisos. Los condominios actuales tienen máximo esa altura. Años atrás un constructor trató de construir un edificio de más de tres pisos, el CLC de esa época protestó y el Municipio paralizó el proyecto.

Si no se detiene la construcción de las dos torres, va a servir de mal ejemplo para otras construcciones de ese tipo. Los Ceibos no fue creada para tener edificios de esos tamaños. Suficiente daño se le ha hecho con las ciudadelas construidas posteriormente. Ellas se han beneficiado causando daños. La avenida Primera, que era tranquila, se convirtió en av. del Bombero y centenares de carros transitan a toda hora, para evitar el tráfico de la carretera; son de personas que no viven en Los Ceibos o que salen de la Perimetral y se meten a la ciudadela, que se ha vuelto sitio de paso, donde no hay respeto a la velocidad. En el 2011 se creó una ordenanza que autoriza la construcción de edificios de más de tres pisos, fue antitécnica, quienes tomaron la decisión sentenciaron a Los Ceibos a tener numerosos problemas que actualmente se los vive.

El Comité Los Ceibos no tiene interés alguno en desprestigiar a la constructora, los mensajes que se encuentran en varios lugares en la ciudadela se refieren a prohibir la construcción y llamados de atención a la alcaldesa. Para cubrir los gastos judiciales, las familias están entregando una cuota extraordinaria al CLC. La protesta continuará.