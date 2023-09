Otras novedades sobre las elecciones

La aplicación por primera vez de la muerte cruzada por parte del ineficiente, insensible y corrupto gobierno actual como un mecanismo extraño de interrupción momentánea del orden democrático, al convocar al recambio de las principales autoridades del Estado a la brevedad posible y para cubrir el plazo pendiente del mandatario aplicador, ha permitido observar una serie de novedades electorales: 1.- Se siente un hartazgo de la ciudadanía por tanto procesos electorales ejecutados; desde 2020 hasta la segunda vuelta del 15 de octubre hemos tenido que ir obligatoriamente seis veces a las urnas para que no cambie nada y más bien empeore la situación nacional con más escándalos de corrupción, violencia e inseguridad, criminalidad organizada e impunidad judicial. 2.- Asombra la irresponsabilidad del CNE en lo relacionado al diseño, contenidos y ejecución del debate entre presidenciables. El Código de la Democracia exige que cada candidato entregue un plan de gobierno. ¿Por qué no se trabajó con esto en el debate?, contextualizando que es para 15 meses y no para cuatro años, sobre tres de sus políticas públicas y los siguientes ejes: qué voy hacer, cómo lo realizaré, a cuántos beneficiaré, cómo lo distribuiré en los territorios y cómo lo financiaré. 3.- Llama mucho la atención el sorpresivo triunfo del candidato Daniel Noboa, no es un cuestionamiento a su segundo lugar o que haya una sospecha de fraude, no. Intentamos explicarnos cómo en 11 días, o menos, casi quintuplicó su votación. Estaba entre el sexto y séptimo lugar según las encuestas de adhesión, superando y quitándoles votos a Yaku, Otto, Jan y Hervas, e impidiéndole un mayor crecimiento a Luisa. Caso de estudio. 4.- No hay una correlación directa entre las votaciones para presidente y las de asambleístas, salvo en los casos de la RC y Zurita/Villavicencio; mientras que en los seis candidatos sus votaciones no guardan ninguna correspondencia con la sacada por sus listas a la AN. El caso más elocuente es el de Noboa, que alcanza una elevada votación personal frente a la escuálida lograda por su alianza ADN. Votamos por las personas por pragmatismo/emocionalidad o repudiamos a los partidos y movimientos políticos.