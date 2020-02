Mujeres y enfermedades cardiovasculares

Históricamente, uno de los grupos sociales más afectado por las continuas crisis socioeconómicas del capitalismo atrasado es el de las mujeres, ya que no solo las afecta, primeramente, a nivel de acceso a un empleo decente e ingreso adecuado, sino también en múltiples componentes de su situación social, personal y humana. Entre estos sobresale el de la salud, como derecho humano que se deteriora aceleradamente por múltiples factores y por la ausencia de calidad y calidez en el servicio de atención estatal, por lo que deben recurrir a la oferta filantrópica, que siempre exige un gasto mínimo, destacando que la mayoría no tienen capacidad de pago, o ni se benefician de la seguridad social, ya que son desempleadas o informales. En Ecuador, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte de las mujeres, según reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, al año 2017. Lo que también se encuentra, según las estadísticas de salud, en el primer lugar entre las enfermedades crónicas no transmisibles. El 42 % de las féminas afectadas o fallecen prematuramente o quedan incapacitadas, recordando que 49 % de la población nacional es femenina, según el censo del 2010. Por tales causas, la Asamblea Nacional declaró el 30 de enero del 2019, que el primer viernes de febrero de cada año se conmemore el Día Nacional de la Concienciación Cardiovascular Femenina, como parte de la prevención de las enfermedades cardiovasculares en el país. La moción fue presentada por la Dra. Patricia de Vargas, en su calidad de presidenta del Capítulo de Cardiopatía de la Mujer de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, en ese momento, destacando que la fecha de conmemoración coincide con la de la Asociación Americana del Corazón (AHA), por lo cual forma parte del proyecto mundial para la concienciación de la Prevención de la Salud Cardiovascular Femenina. Al cumplirse el primer año de creación resaltamos que con el Día Nacional se invita a las mujeres a que participen en las campañas de concienciación y prevención de las enfermedades cardiovasculares femeninas, para que disfruten muchos años de una vida saludable.