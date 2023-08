Las elecciones anticipadas, como las denominó el CNE, fueron realmente inéditas en Ecuador: la disolución de la AN y convocatorias a nuevos comicios para completar el período presidencial se produjeron por primera vez, y en 17 años no se legisló nada sobre la aplicación de la muerte cruzada, como se la adjetivó popularmente. En un accidentado y complicado proceso, donde incluso se asesinó a un candidato presidencial, y se destacaron los vacíos del Código de la Democracia, hemos llegado al final de la primera vuelta, sobre la cual hacemos breves anotaciones: 1.- En estas formales pero aceleradas elecciones nacionales hemos presenciado, una vez más, la crisis de los partidos políticos, en todos sus pluricomponentes. Uno solo de los candidatos era afiliado al partido que lo promocionaba y que mantiene su presencia nacional, mientras que los restantes siete candidatos fueron promovidos por ‘partidos de alquiler’, a los cuales recién se afiliaron para ser candidatos. 2.- Se destacó que las adhesiones y votos válidos no fueron a las listas partidistas sino que se sufragó por los candidatos y personas que las encabezaban. En las organizaciones políticas participantes tomaron las decisiones y marcaron las agendas predominantemente los candidatos. 3.- Se acepta que hay una penetración creciente del narcotráfico y crimen organizado en la economía, la política y los territorios, que provoca polarización y una mayor fragmentación en las votaciones. 4.- Jugaron un papel importante en la comunicación y difusión las redes sociales, lo que coadyuvó a la participación del electorado juvenil. 5.- Territorialmente, el correísmo triunfo en 153 cantones, Noboa en 40 y Zurita/Villavicencio en 22. Lo que significa que González ganó en 14 provincias, Noboa en 6 y Zurita/Villavicencio en 4. 6.- Debido al corto tiempo de campaña electoral, por primera vez el debate entre candidatos presidenciales jugó un papel muy importante; reposicionó a candidatos como Noboa y Topic, que estaban rezagados, y afectó a los que estuvieron en los primeros puestos, como González, Sonnenholzner y Pérez. Finalmente, por primera vez en Ecuador una mujer encabeza una primera vuelta electoral.