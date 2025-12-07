Gaitán Villavicencio: Riñas, ineficiencia e improvisación

En un contexto nacional marcado por la multicrisis que nos agobia como Estado, economía y sociedad, donde sobresale -hasta ahora- la debilidad del sistema político y se engendra el suigéneris liderazgo de Daniel Noboa, que con una alianza de partidos de alquiler, de oscuro asambleísta se proyectó a candidato presidencial en un escenario caotizado por la incapacidad gubernamental de Lasso , una AN fragmentada y con riñas internas, la aplicación de la muerte cruzada y el asesinato del candidato presidencial Villavicencio. En este novedoso proceso de elecciones anticipadas la ciudadanía prefirió al candidato joven, no insultador ni descalificador, que proponía una renovación ante la situación de desconfianza ciudadana generalizada y de repudio a la vieja política y sus corruptos líderes. Ganó con un voto emocional antes que ideológico-programático.

En los 18 meses del primer mandato, el presidente Noboa se dedicó principalmente a fortalecer su endeble liderazgo para las elecciones presidenciales de 2025, a través de la fundación de su partido político -ADN- logrado en tiempo récord en el CNE presidido por Diana Atamaint y su ‘gallada’; generar un nuevo relato desde el poder, prometiendo orden y renovación. Pero ante la ausencia de programación y la crisis fiscal no han podido cumplir las promesas hechas, debiendo recurrir a la improvisación y la mitomanía. A ello se agrega la inflexible política neoliberal que le impuso el FMI; el gobierno del ‘heredero’ prefiere y prioriza el pago de la deuda externa.

En la lucha contra la violencia social y el narcotráfico/GDO, hasta ahora ha emitido 14 decretos de excepción a niveles nacional, provinciales, cantonales, urbanos o contra el paro por la eliminación del subsidio al diésel, por los cuales tuvo sus primeras riñas con la Corte Constitucional, incluso con D.E. # 111, enero 2025, que declaró el conflicto armado interno y etiquetó a 21 GDO como terroristas, siguiendo la estrategia estadounidense. Como dicen varios analistas, el Gobierno con medidas excepcionales enfrentó problemas estructurales; hasta octubre de 2025 se registran 7.439 asesinatos que convierten a Ecuador, en este año, en uno de los países más violento del mundo. Continuaremos.