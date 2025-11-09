Gaitán Villavicencio | Cheque en blanco para traje a medida

Ahora que la breve retórica del presidente Noboa ha aumentado por la duración de sus intervenciones, y estas son más frecuentes por motivos no solo electorales, la imprevista convocatoria a asamblea constituyente hace que asuma un comportamiento más pendenciero, respondiendo a todos los que considera sus opositores, acusándolos de colaborar con el narcoterrorismo y delincuentes; incluso rompiendo la institucionalidad, caso del ataque sostenido a la Corte Constitucional por las resoluciones de inconstitucionalidad a las primeras leyes de urgencia económica del segundo período, que aprobó la mediocre e intolerante AN oficialista.

El contexto actual está plagado de violencia criminal que el Estado no puede controlar, impulso a la militarización y represión contra la protesta social, un corrupto e ineficiente sistema de administración de justicia, incremento de la penuria fiscal, ausencia de políticas públicas, incapacidad para concertar acuerdos políticos, vigencia de un populismo punitivo basado en la mano dura y violenta (para los malos) y bonos y compensaciones (para los buenos), etc. La Constitución no es la causante de todos estos problemas. En este escenario, la convocatoria a asamblea constituyente es innecesaria, porque va a agudizar las confrontaciones y a exacerbar la polarización ya creciente por el bipartidismo en la AN; y además hoy que el gobierno controla la AN se podría, a través de reformas y enmiendas, modificarla y evitar el despilfarro de $ 260 millones que costaría el proceso constituyente. Salvo que el proyecto de Noboa y sus adláteres esté en la línea de Milei, Bukele y Trump. Desde la convocatoria del CNE, el presidente señaló en varias entrevistas, al preguntársele sobre el contenido de la nueva constitución, con viveza criolla, que cuando gane dirá su propuesta; exige un cheque en blanco a la ciudadanía para hacer una constitución a su talla. Aunque en su corta locuacidad ha dado algunas pistas, como trasladar la prestación de salud del IESS al MSP; convertir a la CC en una sala de la CNJ: garantizar la inmunidad de la fuerza pública; etc. Quiere una constitución breve, clara y accesible a todos y máximo de 180 artículos. La quiere a su medida. Cuatro veces NO.