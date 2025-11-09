Gaitán Villavicencio | Cheque en blanco para traje a medida
El contexto actual está plagado de violencia criminal que el Estado no puede controlar
Ahora que la breve retórica del presidente Noboa ha aumentado por la duración de sus intervenciones, y estas son más frecuentes por motivos no solo electorales, la imprevista convocatoria a asamblea constituyente hace que asuma un comportamiento más pendenciero, respondiendo a todos los que considera sus opositores, acusándolos de colaborar con el narcoterrorismo y delincuentes; incluso rompiendo la institucionalidad, caso del ataque sostenido a la Corte Constitucional por las resoluciones de inconstitucionalidad a las primeras leyes de urgencia económica del segundo período, que aprobó la mediocre e intolerante AN oficialista.
El contexto actual está plagado de violencia criminal que el Estado no puede controlar, impulso a la militarización y represión contra la protesta social, un corrupto e ineficiente sistema de administración de justicia, incremento de la penuria fiscal, ausencia de políticas públicas, incapacidad para concertar acuerdos políticos, vigencia de un populismo punitivo basado en la mano dura y violenta (para los malos) y bonos y compensaciones (para los buenos), etc. La Constitución no es la causante de todos estos problemas. En este escenario, la convocatoria a asamblea constituyente es innecesaria, porque va a agudizar las confrontaciones y a exacerbar la polarización ya creciente por el bipartidismo en la AN; y además hoy que el gobierno controla la AN se podría, a través de reformas y enmiendas, modificarla y evitar el despilfarro de $ 260 millones que costaría el proceso constituyente. Salvo que el proyecto de Noboa y sus adláteres esté en la línea de Milei, Bukele y Trump. Desde la convocatoria del CNE, el presidente señaló en varias entrevistas, al preguntársele sobre el contenido de la nueva constitución, con viveza criolla, que cuando gane dirá su propuesta; exige un cheque en blanco a la ciudadanía para hacer una constitución a su talla. Aunque en su corta locuacidad ha dado algunas pistas, como trasladar la prestación de salud del IESS al MSP; convertir a la CC en una sala de la CNJ: garantizar la inmunidad de la fuerza pública; etc. Quiere una constitución breve, clara y accesible a todos y máximo de 180 artículos. La quiere a su medida. Cuatro veces NO.