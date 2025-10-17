Francisco Rosales Ramos | Machado: Nobel de la Paz

Inteligente, patriota, decidida, tenaz, valiente, María Corina Machado (MCM) es un ejemplo de la lucha por la libertad y la democracia y en contra de dictadorzuelos que han sojuzgado a uno de los países más ricos de América Latina. Venezuela sufre más de 20 años de socialismo del siglo XXI con las desastrosas presidencias de Chávez y Maduro. Han tenido mucho éxito en destruir la economía venezolana que perdió el 75 % del PIB entre 2014 y 2020 y en la expulsión de entre 8 y 9 millones de venezolanos que han huido en busca de libertad y condiciones mínimas de vida.

El grosero fraude de la última elección presidencial en la que el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia (que sustituyó a MCM cuando Maduro la excluyó por miedo de que le derrote) obtuvo el 67 % de los votos frente al 30 % de Maduro. El Consejo Electoral le declaró electo sin exhibir las actas de las mesas como sí lo hizo el grupo de González. Ante la brutal persecución de la dictadura el presidente legítimo se refugió en España y Machado recurrió a la clandestinidad.

María Corina Machado, madre de tres hijos e ingeniera de profesión, ha puesto sus deberes patrióticos sobre su bienestar personal en un país destruido y gobernado por la mafia y el narcotráfico. Y continúa incansable la lucha por la libertad y la democracia. El Comité Noruego al otorgarle el premio Nobel destacó “su incansable trabajo para promover los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y sus esfuerzos para lograr una justa y pacífica transición de la dictadura a la democracia”

Pero no faltan miserables que han vivido de los dólares de Maduro, como Pablo Iglesias Turrión, ex dirigente máximo de Podemos (la extrema izquierda) y vicepresidente del primer gobierno de Sánchez, que ha tenido la estulticia de afirmar que “conceder el Nobel de la paz a MCM es como darlo a Trump o asignarle post mortem a Hitler”. Es el pago a Maduro que habría entregado más de 6 y medio millones de dólares a Podemos.