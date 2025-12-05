Francisco Rosales: Facta Non Verba

Es imprescindible una selección cuidadosa de los ministros en busca de capacidad para llevar a cabo sus cometidos

Descartada la Asamblea Constituyente que habría tenido al país en campañas políticas permanentes e incertidumbre por dos años más, es hora de que la administración Noboa se dedique de lleno a trabajar y lograr resultados en los campos más importantes, como seguridad, energía, salud, minería, petróleo, trabajo, seguridad social. El país ha estado más de 2 años en campaña después de la muerte cruzada de Lasso. Hay claras muestras de agotamiento y de la urgencia de convertir en realidad programas y proyectos.

La salud sigue calamitosa en manos de mafias, con falta de medicinas e insumos para el diagnóstico. Con 6 ministros en 2 años es imposible lograr resultados. El encargo del ministerio a la vicepresidenta es peligroso y podría traer problemas futuros.

La situación petrolera es crítica. En el último año la producción diaria de crudo ha caído en más de 100.000 barriles diarios. Se ha ahondado la crisis en Petroecuador, que ha tenido 7 gerentes en dos años. Sus excedentes de caja los toma Finanzas para atender el gasto ordinario. Basta de anuncios, es hora de realizaciones.

Cuál es la política minera, que es la nueva fuente de recursos para la economía, no solo para el fisco. ¿Cuándo y con qué marco se convocan a concursos y licitaciones? El combate permanente y no solamente esporádico contra la minería ilegal es fundamental.

Es mandatorio abrir la generación y la distribución eléctrica a la inversión privada sin limitaciones. Las lluvias de este año, la auto generación y algunas mejoras en el parque térmico han eliminado los cortes del servicio, pero la demanda crece vertiginosamente y se requieren grandes inversiones para atenderla.

Es indispensable una racionalización tributaria. Las actuales leyes y normas secundarias son una maraña y las tarifas de impuesto a la renta – 36,25 para las empresas, entre 15% de participación y tarifa del 25% y hasta el 37% de impuesto a la renta personal- son frenos a la inversión.

Es imprescindible una selección cuidadosa de los ministros en busca de capacidad para llevar a cabo sus cometidos y lograr estabilidad.