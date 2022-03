Corría el año 1972, 50 años atrás, cuando la norteamericana Donna Hightower saltó a la fama con la canción This World Today is a Mess (Este mundo de hoy es un desastre). Ese año Richard Nixon hacía la primera visita oficial de un presidente de los Estados Unidos a la República Popular China y las tropas de ese país continuaban su deshonrosa retirada de Vietnam.

La letra de la canción, cínica y mordaz, de Hightower reflejaba una visión pesimista del mundo y de las relaciones humanas: "Intentas darle una mano amiga a otro hombre. ¿Sabes lo que va a hacer? Va a tomar tu amabilidad como una señal de debilidad. Intentas hacer por los demás lo que te gustaría que te hicieran. ¡Ah! ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Va a ser otra cosa amable! Así que tratas de darle algo a otro hombre, ¡ah! Escucha, ¿una mano de ayuda? ¡Él tomará su amabilidad por una posición más débil! Nunca le hagas a los demás lo que te hacen a ti".

Un año antes, en 1971, John Lennon y Yoko Ono componían la canción Imagine, a la que Lennon consideraba su "mejor regalo musical para el mundo". Dice su letra: "Imagina a toda la gente viviendo en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que un día te unas a nosotros y el mundo entonces será mejor".

En 1980 Antonio Flores grababa su primer disco, Antonio, en el que incluyó su exitoso tema antiviolencia "No dudaría". En este decía: "Si pudiera sembrar los campos que arrasé / Si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír / Si pudiera olvidar aquel llanto que oí / Si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia".

Hightower falleció el 19 de agosto de 2013, a los 89 años de muerte natural. El 8 de diciembre de 1980 Lennon era asesinado al pie del edificio donde residía, tenía 40 años. El 30 de mayo de 1995, catorce días después de la muerte de su madre, la cantante Lola Flores, Antonio Flores era encontrado muerto debido a una sobredosis de barbitúricos y alcohol. Tenía apenas 33 años.